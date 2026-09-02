Presenta Gabriel Elizondo contundente paquete de propuestas en beneficio de Coahuila

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó ante el Senado de la República una agenda integrada por 17 propuestas legislativas, enfocados en temas prioritarios como seguridad, economía, salud, educación, desarrollo social y fortalecimiento de las familias

Ciudad de México.- Desde el Senado de la República, el senador coahuilense Gabriel Elizondo Pérez presentó los primeros 17 instrumentos legislativos que integran su agenda de trabajo, con propuestas enfocadas en atender las necesidades de las familias de Coahuila y de México en temas como seguridad pública, salud mental, educación, economía y desarrollo social.

Durante su intervención en tribuna, Elizondo Pérez destacó que estas propuestas son resultado de la cercanía con la ciudadanía y de escuchar las necesidades de las distintas regiones y municipios de Coahuila.

“Vengo con la gran responsabilidad de representar a las y los coahuilenses, que son echados pa’delante y todos los días trabajan, producen, estudian y emprenden para construir la grandeza de Coahuila y de México. Hoy, muchas voces llegan conmigo a esta tribuna y se traducen en los primeros 17 instrumentos legislativos”, expresó.

De estos instrumentos, el legislador presentó ante el Pleno las primeras tres iniciativas.

La primera plantea la creación de un fondo federal para fortalecer a las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, con recursos destinados a la profesionalización, dignificación laboral, equipamiento, tecnología, investigación y prevención del delito.

Asimismo, propuso fortalecer la política pública en materia de salud mental para atender problemáticas como la ansiedad, la depresión, las adicciones y las conductas suicidas, particularmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que propuso adicionar el artículo 72 quáter de la Ley General de Salud para garantizar recursos identificables, transparentes, trazables y progresivos, cuyo monto no pueda disminuir en términos reales.

El legislador presentó, además, una iniciativa para garantizar la permanencia, reincorporación y conclusión de los estudios de mujeres jóvenes durante el embarazo y la maternidad, con el fin de que quienes se encuentran estudiando y viven esta etapa cuenten con protección, flexibilidad académica y las condiciones necesarias para continuar sus estudios y alcanzar su desarrollo profesional.

Elizondo Pérez convocó a las y los legisladores a acompañar estas propuestas con responsabilidad y teniendo siempre como prioridad las necesidades de las y los mexicanos.

Además, reiteró su compromiso con las y los coahuilenses de seguir en territorio, con cercanía y escuchando a las familias, así como de seguir trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“No venimos al Senado solamente a ocupar un espacio, venimos a trabajar, a dar resultados por el bien de las familias de Coahuila y de nuestro México”, dijo.

Finalmente, Elizondo Pérez destacó que continuará desarrollando estos 17 instrumentos legislativos, que representan el inicio de una agenda que seguirá impulsando desde el Senado de la República. (El Heraldo de Saltillo)