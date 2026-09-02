Inteligencia Artificial será sello del Poder Judicial de Coahuila: Miguel Mery 

Durante un recorrido por la Ciudad Judicial de Saltillo, el presidente del Poder Judicial de Coahuila destacó la modernización y digitalización de los procesos, así como nuevos desarrollos tecnológicos para agilizar la impartición de justicia

Este miércoles, al encabezar un recorrido por la Ciudad Judicial de Saltillo, el presidente del Poder Judicial de Coahuila destacó la modernidad y digitalización que distinguen a este espacio, como parte de una estrategia encaminada a agilizar los procesos y brindar a la ciudadanía una justicia más rápida y expedita.

Durante el recorrido, explicó que la Inteligencia Artificial se convertirá en uno de los principales sellos del Poder Judicial de Coahuila, aunque dejó en claro que su incorporación a los procesos no significa sustituir el factor humano, sino aprovechar las herramientas tecnológicas para hacer más eficiente el trabajo de jueces y personal judicial.

En este sentido, adelantó que entre 2026 y 2027 se desarrollarán diversas herramientas basadas en Inteligencia Artificial, entre ellas el programa denominado «jueces sin rostro», dirigido principalmente a asuntos en materia penal que, por su alto nivel de peligrosidad, puedan representar un riesgo para los juzgadores.

Explicó que este mecanismo permitirá que determinados asuntos sean atendidos sin que la identidad del juzgador responsable quede expuesta, con el objetivo de garantizar tanto el desarrollo de los procesos judiciales como la seguridad de quienes tienen a su cargo la impartición de justicia.

«Poder tener jueces con avatars o emojis que pueden estar en tiempo real llevando una audiencia, por ejemplo, de terrorismo o temas este de alta peligrosidad para el Estado, porque

aquí sí se ha juzgado por terrorismo en este estado; por eso creo que la tecnología ayuda, no quita, no elimina al ser humano, nos ayuda», indicó.

«Lo que quiero es que el modelo esté preparado para que haya jueces sin rostro, para que haya jueces que le entren a esto, para que haya defensores públicos», abundó.

Todo en un mismo lugar

La Ciudad Judicial de Saltillo cuenta con una extensión de 14 mil metros cuadrados y representó una inversión de alrededor de 300 millones de pesos. El complejo concentra en un mismo espacio servicios como defensorías, área de mediación, centro de evaluación psicosocial y juzgados, lo que permite facilitar la atención y reducir traslados para quienes requieren algún servicio de carácter judicial.

El inmueble también cuenta con un área de cuidado infantil para los hijos de los colaboradores del Poder Judicial, una prestación que busca facilitar la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares, pues los trabajadores pueden dejar a sus hijos en un espacio seguro, incluso después de recogerlos de sus escuelas, mientras continúan con su jornada laboral.

«La transformación del poder judicial va a seguir, va a continuar. He dialogado con colegios, barras y foros de abogados porque me dicen ‘Oye, presidente, fíjese que no ha funcionado esto’, pongo atención y lo hago, no digo que todo sea perfecto», subrayó.

Respaldo estatal

Señaló que durante septiembre de este 2026 recibirá, gracias al respaldo del Gobierno de Coahuila que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, un presupuesto adicional de alrededor de 80 millones de pesos, recursos que serán destinados principalmente a la contratación de más jueces y a mejorar las percepciones de quienes tienen los salarios más bajos dentro del Poder Judicial.

Con estas acciones, señaló, se busca fortalecer tanto la capacidad operativa como las condiciones laborales del Poder Judicial, al tiempo que se avanza en la digitalización y modernización de los procesos para ofrecer a la ciudadanía una impartición de justicia más eficiente, cercana y expedita.

«Agradecer y externar públicamente al gobernador de Coahuila el apoyo de 80 millones de pesos que le dio al Poder Judicial, a partir de enero de este año, se concreta. Es una autorización que se concreta en septiembre para poder mejorar los sueldos de las personas que menos ganan en el Poder Judicial, pero también la inclusión de más juzgadoras y juzgadores, secretarios, actuarios para todo el estado, es una ampliación presupuestal muy importante que no se había registrado en el Poder Judicial», indicó. (OMAR SOTO)