Interviene Javier Díaz espacios públicos en el Centro Metropolitano

Realiza “Aquí Andamos” trabajos de limpieza integral, deshierbe, poda y desazolve

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento de las diferentes áreas del Centro Metropolitano, a través de las brigadas del programa “Aquí Andamos”.

Como parte de esta jornada, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza general, deshierbe, poda y desazolve sobre el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el tramo entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Correo Marítimo.

De manera simultánea, las brigadas llevaron a cabo labores de atención y mantenimiento en distintos puntos de la zona, entre ellos las calles Carmen Salinas, Raymundo de la Cruz López, Dámaso Rodríguez González, Pedro Torres Castilla y Eje 5, además de otros sectores alrededor del Parque Las Maravillas.

El alcalde Javier Díaz señaló que los trabajos de “Aquí Andamos” contemplan intervenciones integrales como el retiro de maleza y desechos, así como la poda de ramas bajas que pudieran representar un riesgo para la ciudadanía que acude a este sector para realizar diferentes actividades físicas y deportivas al aire libre. (El Heraldo de Saltillo)