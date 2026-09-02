Invitan en Saltillo al HimnoTón 2026 para apoyar la causa del CRIT

El evento se realizará el próximo sábado 12 de septiembre a las 5:30 de la tarde en Paseo Capital, donde pacientes, colaboradores, instituciones y sociedad en general unirán sus voces al ritmo del Himno Teletón 2026

Para promover la inclusión y convocar a la sociedad a sumarse a la causa del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila, se llevará a cabo en Saltillo el HimnoTón 2026, actividad que reunirá a familias, pacientes, colaboradores e instituciones aliadas para cantar juntos el Himno Teletón.

Emily Daniela Sena de León, coordinadora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del CRIT Coahuila, informó que esta actividad forma parte de los desafíos impulsados este año por Fundación Teletón y se realiza en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), que incluyó el evento dentro de su cartelera de actividades artísticas y culturales. Explicó que la convocatoria será el próximo sábado 12 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, en Paseo Capital, sobre la calle de Hidalgo, en el tramo ubicado entre la Catedral de Santiago y el Casino de Saltillo.

«Esta actividad busca convocar a la sociedad para que conozcan la labor, para que conozcan la causa del CRIT y que se sumen a través de la música», señaló Sena de León, quien agregó que la meta es reunir a más de 300 personas durante esta jornada.

Detalló que el Himno Teletón 2026, a nivel nacional, está a cargo de Banda El Recodo, por lo que durante el encuentro saltillense se unirán las voces de los asistentes, acompañadas por agrupaciones locales de música sinaloense, en una celebración que busca hacer visible la importancia de la inclusión. La representante del CRIT Coahuila indicó que también participarán pacientes del centro, colaboradores, instituciones y escuelas que durante varios años han acompañado las actividades de la organización, por lo que extendió la invitación a toda la ciudadanía.

Además de cantar, los asistentes podrán contribuir directamente a la causa mediante el tradicional boteo del Teletón. Quienes tengan su alcancía o «cochinito Teletón» podrán llevarlo al evento, mientras que quienes no cuenten con uno podrán realizar su aportación con una moneda o billete.

Finalmente, Sena de León invitó a las familias saltillenses a acudir con playeras moradas y amarillas, colores representativos del Teletón, y de ser posible portar algún sombrero norteño para darle mayor identidad y ambiente a esta actividad.

«Estamos muy contentos, muy felices de poder realizar esta actividad», expresó, al reiterar el llamado a la sociedad para participar en el HimnoTón 2026 y hacer que la inclusión se escuche en Saltillo. (OMAR SOTO)