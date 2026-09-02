Fortalece DIF Saltillo la atención a la salud mental con la incorporación de 22 psicólogos

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, dijo que gracias a los convenios que se formalizaron durante la primera mitad de este 2026 con diferentes instituciones de educación superior, fue posible la incorporación a ese organismo de un total de 22 psicólogos, mismos que estarán asignados a los llamados Espacios DIF y a los 35 centros comunitarios que operan en ésta capital.

Indicó que, con la llegada de estos profesionales, se busca fortalecer los servicios que ofrece el DIF Saltillo en materia de orientación psicológica gratuita, los cuales tienen cada vez mayor demanda entre la población.

Mencionó que, con este tipo de convenios, se busca lograr el 100 por ciento de cobertura en los centros comunitarios, y destacó que es en los sectores del sur de Saltillo donde se tiene la mayor demanda de este tipo de atenciones por parte de ciudadanos cuyas edades van de los 15 a los 32 años.

“Recibimos más de 20 psicólogos que servirán para fortalecer el recurso humano gracias a los convenios generados con las universidades, entonces esperamos que con esta cantidad importante de personal podamos tener ese aumento significativo en materia de orientación psicológica. Atendemos sobre todo temas de ansiedad y depresión, y es por lo general en las primeras etapas de estos padecimientos cuando la gente acude a recibir esta orientación psicológica”, señaló el directivo.

“Son psicólogos que se van a integrar a los espacios donde se presta el servicio de orientación psicológica, entre espacios DIF con infraestructura propia y dentro de los centros comunitarios. Es el primer semestre que recibimos una cantidad similar de recurso humano, lo que nos genera esta cantidad amplia de psicólogos es que haya una mayor presencia con más días en los espacios DIF, obviamente con un horario de cobertura más amplio porque ya hay una menor rotación para cubrir los 35 centros comunitarios”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)