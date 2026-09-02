Alista PROFAUNA doble festejo en octubre por sus 50 años y 30 de Zapalinamé como Área Natural Protegida

El gerente de PROFAUNA Saltillo, Sergio Marines Gómez, dijo que el próximo mes de octubre ese organismo alista la puesta en marcha de una serie de festejos para conmemorar de manera conjunta los 50 años de la creación de ese grupo dedicado a la conservación del medio ambiente y a la protección de los recursos naturales, y también los 30 años de la declaratoria de Zapalinamé como Área Natural Protegida.

Mencionó que aunque el festejo oficial de PROFAUNA por su 50 aniversario tuvo lugar en Chihuahua el pasado mes de julio, debido a la presencia que tiene en Saltillo esta agrupación se decidió realizar también aquí una celebración, que sirviera como encuentro para los equipos que prestan sus servicios en ambas sedes y en el que a la vez, se recordara el decreto mediante el cual se otorgó a Zapalinamé esa denominación oficial.

Indicó que dentro de unos días, se dará a conocer de manera formal la calendarización de estos festejos, entre los que se incluye el evento de aniversario de la Sierra de Zapalinamé a la entrada del Cañón de San Lorenzo, en el que habrá stands informativos e interactivos, concursos y actividades al aire libre, eventos culturales y presentaciones artísticas.

Señaló que estas celebraciones se llevarán también a los ejidos que forman parte de la sierra de Zapalinamé

“En julio celebramos los 50 años desde que se juntó el primer grupo de PROFAUNA, este grupo nace en Chihuahua en la Facultad de Zootecnia, en esa ocasión nos juntamos allá con parte del grupo original, porque desafortunadamente algunos ya no están y se llevó a cabo el festejo, sin embargo, propusimos la idea de realizar también una celebración aquí en Saltillo, donde PROFAUNA tiene también mucha presencia”, señaló.

“La idea es en el mes de octubre empatar en aniversario de PROFAUNA con el aniversario de Zapalinamé, que cumple 30 años como Área Natural Protegida y realizar un evento tanto en cuestión de conferencias, algunos recorridos por ese espacio ecológico, algunas actividades en los ejidos y una ceremonia formal, estamos trabajando en los preparativos y en unos días más daremos a conocer con más detalle en redes sociales las fechas, horarios y lugares en donde se realizarán estas actividades”, agregó Sergio Marines. (ÁNGEL AGUILAR)