Alarga Cruz Roja Saltillo hasta el 15 de septiembre la campaña “Operación Rescate de Útiles” 2026

El coordinador en Saltillo de Cruz Roja Juventud, Alfredo Ibarra Saucedo, dijo que con el objetivo de dar a la población más tiempo para donar mochilas nuevas y útiles escolares en buen estado a niñas y niños de comunidades de escasos recursos, se decidió prolongar hasta el 15 de septiembre próximo la campaña denominada “Operación Rescate de Útiles” en su edición 2026.

Como se ha informado, a través de esta campaña, la Cruz Roja hace un llamado a las y los estudiantes que concluyeron su período escolar para que realicen donativos de mochilas nuevas, diccionarios, lápices de colores, gomas, plumones, sacapuntas, juegos de geometría, hojas blancas, tijeras y cuadernos nuevos o en buen estado que ya no utilicen.

Alfredo Ibarra señaló que, en los siguientes días, a través de las redes sociales de la Cruz Roja Saltillo, se darán a conocer las fechas en que se realizará la entrega del material escolar que se recaude para beneficiar a los alumnos de educación básica que viven en ejidos y colonias de escasos recursos tanto de Saltillo como de los ejidos cercanos.

Recordó que la Operación Rescate de Útiles fue establecida por la Cruz Roja Juventud a nivel nacional para dotar de material escolar a estos alumnos en situación vulnerable, para que de esta manera inicien el año escolar bien equipados y no se vea afectado el cumplimiento del programa académico.

Recordó que todos los donativos para esta campaña son recibidos en el contenedor instalado para este propósito en la delegación Saltillo de la Cruz Roja, ubicada en el Centro Metropolitano. (ÁNGEL AGUILAR)