Pide MUSAVE proteger a las aves y animales de compañía no usando pirotecnia en festejos patrios

Con la llegada del mes de septiembre, el Museo de las Aves de México (MUSAVE) ha iniciado una campaña a través de la cual se hace un llamado a la población para proteger a la avifauna endémica que habita en el Valle de Saltillo y también a las mascotas que viven en muchos hogares, evitando el uso de pirotecnia durante estos festejos patrios, debido a la gran afectación que sufren estos seres sintientes por el uso de explosivos en dichas celebraciones.

A través de su departamento de divulgación científica, la institución informó que los riesgos que trae consigo el uso de pirotecnia no son únicamente para los animales de compañía, sino también para las aves domésticas canoras y de ornato, las que pueden sufrir severos trastornos en su organismo a causa de los fuegos artificiales.

El MUSAVE dio a conocer que aves como canarios, ruiseñores y los llamados “periquitos de amor”, presentan estrés y pánico debido al intenso ruido provocado por las explosiones de estos productos, mismo que llega a alcanzar hasta los 190 decibeles, causando daños en el aparato nervioso y auditivo de estas aves.

Además, las numerosas especies silvestres que habitan en el entorno urbano de Saltillo también sufren perjuicios, ya que la pólvora que se libera en el viento puede viajar a una distancia considerable y dañar los ojos y el aparato respiratorio de estas aves, además de que el intenso ruido provoca también desorientación, ya que algunos pájaros huyen de sus nidos debido a las explosiones y no saben cómo regresar quedando sus polluelos abandonados.

De igual manera, la desorientación puede hacer que las aves choquen también contra edificios, líneas eléctricas y vehículos.

En este sentido el MUSAVE pidió a los saltillenses sumarse decididamente a esta campaña y a difundir entre amigos y familiares estas recomendaciones para proteger el entorno y cuidar el bienestar de la avifauna local, así como de las mascotas. (ÁNGEL AGUILAR)