Ma. Guadalupe Solís Rodríguez

Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 69 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este jueves en el Panteón Jardines de Santo Cristo

José González Hernández

Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 63 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Santos Antonio Frausto Rodríguez

Falleció el 01 de agostos del 2026 a la edad de 82 años

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Beatriz Eugenia Siller Villarreal

Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Sr J. Concepción Hernández Mendoza

Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Shoensttat a las 14:00 hrs

Inhumación en un Panteón de la Localidad