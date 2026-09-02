Ma. Guadalupe Solís Rodríguez
Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 69 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este jueves en el Panteón Jardines de Santo Cristo
José González Hernández
Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 63 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Santos Antonio Frausto Rodríguez
Falleció el 01 de agostos del 2026 a la edad de 82 años
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Beatriz Eugenia Siller Villarreal
Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Sr J. Concepción Hernández Mendoza
Falleció el 01 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Shoensttat a las 14:00 hrs
Inhumación en un Panteón de la Localidad