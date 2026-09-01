Eleazar Jiménez Ramos

Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

María Luisa Medina Martínez

Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 83 años

Traslado para su velación e inhumación al ejido Santa Cecilia, Parras, Coahuila

Edgar Uriel Moreno Martínez

Falleció el 30 de Agosto del 2026 a la edad de 34 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la iglesia Jesús de Nazaret a las 10:30 hrs

Traslado este miércoles para su inhumación al ejido Plan de Ayala

Isidro Estrada Coronado

Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 59 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

Cleta Alicia Arango Martínez

Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 77 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la iglesia San Juan Nepomuceno a las 12:00 hrs

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Juan Carlos Valdés Flores

Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 55 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

Pablo Romero Cegovia

Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 55 años

Velación en la capilla Zaragoza​

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la iglesia Nuestra Sra. de Fátima a las 11:00 hrs

Inhumación este miércoles en el panteón Valle del Santo Cristo

Raúl Valero Hernández

Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

Yolanda Rodríguez Castro

Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 66 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo