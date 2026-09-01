Eleazar Jiménez Ramos
Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
María Luisa Medina Martínez
Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 83 años
Traslado para su velación e inhumación al ejido Santa Cecilia, Parras, Coahuila
Edgar Uriel Moreno Martínez
Falleció el 30 de Agosto del 2026 a la edad de 34 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la iglesia Jesús de Nazaret a las 10:30 hrs
Traslado este miércoles para su inhumación al ejido Plan de Ayala
Isidro Estrada Coronado
Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 59 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
Cleta Alicia Arango Martínez
Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 77 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la iglesia San Juan Nepomuceno a las 12:00 hrs
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Juan Carlos Valdés Flores
Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 55 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
Pablo Romero Cegovia
Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 55 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la iglesia Nuestra Sra. de Fátima a las 11:00 hrs
Inhumación este miércoles en el panteón Valle del Santo Cristo
Raúl Valero Hernández
Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
Yolanda Rodríguez Castro
Falleció el 01 de Septiembre del 2026 a la edad de 66 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo