Presentan nueva piel de los Lobos de la UAdeC para la Temporada 2026 de la ONEFA

El rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que todo está listo para que la escuadra universitaria busque llegar a las instancias importantes y pelear por el campeonato

Con la mira puesta en alcanzar las instancias importantes de la competencia y buscar el campeonato universitario, este martes fue presentada la nueva piel que portarán los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) durante su Temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), en un evento realizado en la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios.

Durante la presentación, el rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, destacó el trabajo que se ha realizado para fortalecer al representativo universitario y aseguró que todo está listo para que los Lobos afronten el nuevo reto deportivo con la intención de llegar hasta las últimas consecuencias.

«Estoy rodeado de las mejores personas y eso también es importante, tenemos al coach más ganador en la historia del futbol americano, tiene experiencia; tenemos como head coach al mejor saltillense defensivo que ha tenido la historia de Coahuila; esa experiencia nos debe dar el resultado», subrayó Pimentel Martínez.

Comienza el reto

Los Lobos tendrán este próximo viernes una complicada prueba como visitantes, cuando se midan ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en un encuentro que promete ser de alto poder debido a la experiencia y tradición que ambas instituciones tienen dentro del emparrillado universitario.

El duelo representará una de las primeras oportunidades para que los Lobos demuestren el nivel alcanzado durante su preparación y comiencen a marcar el rumbo de una temporada en la que buscarán competir de manera protagonista frente a algunas de las principales escuadras universitarias.

«Hay que buscar siempre hacer las cosas y más que hacerlas, hacerlas bien, no a medias, porque así es como se hace un juego. Si nosotros entrenamos a medio gas y quieres jugar un juego a máxima velocidad, no se puede; creo que esa es la única forma», remarcó el coach Frank González Ortiz, titular del Departamento de Fútbol Americano de la Autónoma de Coahuila, quien reforzará su proyecto deportivo con Daniel Carrete como head coach de los Lobos. (OMAR SOTO)