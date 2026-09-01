Propone la diputada Claudia Aldrete acreditación de parentesco con menores al momento de hospedarse en hoteles de Coahuila

La diputada Claudia Aldrete, propuso adicionar dos párrafos en la Ley de Turismo de Coahuila para que los huéspedes acomodados de niños de niñas, niños o adolescentes, acrediten de modo fehaciente la filiación, parentesco o autorización por parte de quienes legalmente ostenten la guarda o custodia de cada uno de ellos, esto con el fin de proteger a los menores de abusos o trata.

“Lo que buscamos es seguir blindando al Estado y tener herramientas que ayuden a los municipios a proteger a las infancias, En caso de no poder cumplir con esta validación, los prestadores de servicios turísticos deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Coahuila y en su caso, de la Fiscalía General”.

La diputada explicó que estos protocolos ya se aplican en estados como Quintana Roo, donde se registra el nombre completo del huésped o huéspedes, en caso de ser varios en una misma habitación y el tipo y número de folio o clave de la identificación oficial, así como los datos de entrada, permanencia y salida de los mismos, protocolo que sería aplicado en el Estado de Coahuila.

“Creemos que es una gran herramienta y a los padres y madres de familia creo que nos da una tranquilidad saber que los hoteles contarán con esta obligación” señaló. (El Heraldo de Saltillo)