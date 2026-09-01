martes, septiembre 1, 2026
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Propone la diputada Claudia Aldrete acreditación de parentesco con menores al momento de hospedarse en hoteles de Coahuila

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El Heraldo de Saltillo
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La diputada Claudia Aldrete, propuso adicionar dos párrafos en la Ley de Turismo de Coahuila para que los huéspedes acomodados de niños de niñas, niños o adolescentes, acrediten de modo fehaciente la filiación, parentesco o autorización por parte de quienes legalmente ostenten la guarda o custodia de cada uno de ellos, esto con el fin de proteger a los menores de abusos o trata.

“Lo que buscamos es seguir blindando al Estado y tener herramientas que ayuden a los municipios a proteger a las infancias, En caso de no poder cumplir con esta validación, los prestadores de servicios turísticos deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Coahuila y en su caso, de la Fiscalía General”.

La diputada explicó que estos protocolos ya se aplican en estados como Quintana Roo, donde  se registra el nombre completo del huésped o huéspedes, en caso de ser varios en una misma habitación y el tipo y número de folio o clave de la identificación oficial, así como los datos de entrada, permanencia y salida de los mismos, protocolo que sería aplicado en el Estado de Coahuila.

“Creemos que es una gran herramienta y a los padres y madres de familia creo que nos da una tranquilidad saber que los hoteles contarán con esta obligación” señaló. (El Heraldo de Saltillo)

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