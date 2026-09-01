Será este viernes partido inaugural de Halcones de Saltillo en Torneo de Apertura de la TDP

Se enfrentan a Guerreros de Reynosa con miras de iniciar ganando su participación en la justa deportiva

Los Halcones de Saltillo ya están listos para iniciar su participación en el Torneo de Apertura 2026-2027 de la Liga TDP, cuando este próximo viernes reciban, en el Estadio Olímpico de la capital coahuilense, a los Guerreros de Reynosa en lo que será su partido inaugural de la nueva temporada.

El encuentro está programado para celebrarse a las 7 de la tarde, por lo que el conjunto saltillense buscará aprovechar su condición de local para comenzar con el pie derecho su camino dentro de la competencia y sumar sus primeros puntos del torneo.

La directiva de Halcones de Saltillo hizo un llamado a la afición para acudir al encuentro y respaldar al equipo en este nuevo reto, al destacar la importancia de contar con el apoyo de los seguidores desde el primer partido de la temporada.

Para facilitar la presencia de los aficionados, los accesos al encuentro serán entregados de manera gratuita. Quienes deseen asistir podrán solicitarlos enviando un mensaje vía WhatsApp al número 844 601 5345.

«Todos estamos ya con el ánimo al 100 por ciento para que arranque el Torneo, después de una larga etapa de preparación, la captura de talentos y la reestructuración del equipo. En cada área se ha hecho una labor formidable y queremos arrancar con el pie derecho, enfrente tenemos un rival fuerte y estamos muy preparados para enfrentar este primer escenario, vamos por nuestros primeros tres puntos», declaró Rodolfo Vega, director técnico de Halcones de Saltillo. (OMAR SOTO)