martes, septiembre 1, 2026
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Repara Gobierno de Saltillo juntas de puente en Emilio Arizpe

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El Heraldo de Saltillo
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Refuerza Javier Díaz acciones para mejorar la seguridad vial en puentes y vialidades

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir riesgos para peatones y automovilistas, el alcalde Javier Díaz González instruyó intensificar los trabajos de mantenimiento y atención en vialidades de Saltillo.

Como parte de estas acciones, personal de “Aquí Andamos” llevó a cabo labores de reparación de las juntas del puente vehicular ubicado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el cruce con la colonia Lomas de Lourdes y en sentido de norte a sur de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a la población.

De manera paralela, el Gobierno de Saltillo inició los trabajos para eliminar posibles riesgos ocasionados por la rejilla pluvial deteriorada, ubicada sobre la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente y a la altura del fraccionamiento Mirasierra.

En este punto se realizan las labores para atender la infraestructura dañada y evitar que represente un peligro tanto para los vehículos como para los peatones, por lo que se pide comprensión y extremar precauciones durante los trabajos que se estarán llevando a cabo en los próximos días en este lugar.

El alcalde Javier Díaz González ha instruido que el mantenimiento de vialidades se lleve a cabo de forma permanente, además de recordar el número 844-160-08-08 del asistente virtual “Saltillo Fácil”, con el que se pueden reportar daños en las vialidades, así como solicitar atención en algún servicio público de la localidad. (El Heraldo de Saltillo)

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