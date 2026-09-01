Proyecta Ramos Arizpe más de 7 mil nuevos empleos para 2027

La llegada de nuevas inversiones y los proyectos de expansión de empresas instaladas en Ramos Arizpe permitirían generar más de 7 mil nuevos empleos durante 2027, estimó el alcalde Tomás Gutiérrez, al señalar que actualmente existen ocho proyectos que comenzarán su construcción o ampliación a lo largo de este año.
Destacó que el municipio mantiene expectativas favorables en materia de crecimiento industrial, particularmente por las inversiones que se encuentran en proceso y que comenzarán a reflejarse con mayor fuerza en la generación de fuentes de trabajo durante el próximo año.
“Ahorita tenemos ocho empresas que van a estar construyéndose en este año y que están empezando a ampliarse en este año, y eso nos va a dar para el año que entra, yo creo, arriba de 5 mil empleos generados”, señaló.
Gutiérrez Merino agregó que durante el presente año se contabilizan entre cuatro y cinco empresas cuyos proyectos ya han avanzado, mientras que otras inversiones se encuentran en diferentes etapas de desarrollo dentro del municipio.
“No podemos dar a conocer las empresas que ya están trabajando o que ya están funcionando, que ya están construyendo, por temas de celos de otros países o de otros estados”, expresó.
Tomás Gutiérrez Merino consideró que el panorama de inversión permitirá mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales y generadores de empleo de la Región Sureste de Coahuila, con nuevos proyectos que tendrán un impacto principalmente durante 2027. (EDUARDO SERNA)