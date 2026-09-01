Pesca ilegal y desorden serán sancionados en presa Palo Blanco

Ante las irregularidades que continúan detectándose en la presa Palo Blanco, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzará la presencia de elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, con la advertencia de aplicar multas que podrían ascender a varios miles de pesos e incluso proceder con la detención de quienes desatiendan las indicaciones de las autoridades.

Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, informó que se mantendrán recorridos de supervisión de manera aleatoria en el embalse y sus alrededores, principalmente durante los periodos de mayor afluencia de visitantes.

Entre las conductas que han obligado a incrementar la vigilancia se encuentran el consumo de bebidas alcohólicas, alteraciones al orden, el ingreso a zonas no autorizadas y la pesca furtiva, particularmente mediante redes o atarrayas cuyo uso no está permitido.

“Las multas podrían llegar a alcanzar los miles de pesos para todas las personas que sean sorprendidas haciendo mal uso de las instalaciones o de las inmediaciones de la presa Palo Blanco. Más allá de precisar un monto hay que recordar que esto no se hace con fines recaudatorios, más bien seguir fortaleciendo la cultura por el cuidado de lo que es de todos”, señaló González Farías.

Dijo que una de las principales preocupaciones es que las personas ingresen al agua, debido al riesgo que representa esta práctica y a los antecedentes de accidentes con consecuencias fatales registrados en este tipo de espacios. Por ello, insistió en que los visitantes deben respetar las restricciones establecidas y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por Protección Civil y los cuerpos de seguridad.

“Seguiremos siendo muy reiterativos en pedir el apoyo de la ciudadanía para que eviten, en la medida de lo posible, realizar este tipo de actividades, ingresar a los espacios de agua”, manifestó.

Agregó que la supervisión permanente también permitirá conservar en mejores condiciones este espacio, particularmente ante las propuestas que existen para mejorar la infraestructura y aprovechar en mayor medida el potencial recreativo y turístico de la presa.

Finalmente, explicó que actualmente se contemplan distintas iniciativas para intervenir tanto las instalaciones como los alrededores del embalse, aunque corresponderá a las autoridades responsables informar los detalles una vez que los proyectos avancen. (EDUARDO SERNA)