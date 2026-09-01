Fortalece UTC preparación docente ante arranque de nuevo cuatrimestre

Ante el inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reforzó la preparación de su planta docente mediante una jornada de capacitación dirigida a profesores de los turnos matutino y vespertino, como parte de las acciones encaminadas a elevar la calidad educativa que reciben los estudiantes.

La institución llevó a cabo una capacitación en la que se abordaron temas relacionados con actualización académica, desarrollo humano, salud mental y neurociencia aplicada a la educación, herramientas que buscan fortalecer tanto las competencias profesionales de los maestros como su desempeño dentro de las aulas.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortés, destacó que la preparación permanente de los docentes representa uno de los pilares del proyecto institucional, especialmente ante el comienzo de un nuevo periodo académico en el que miles de estudiantes regresan a las aulas.

“Queremos que nuestros estudiantes encuentren docentes cada vez mejor preparados, con herramientas actualizadas y con la capacidad de responder a los nuevos retos que se presentan en la educación. La mejora continua de nuestros maestros se refleja directamente en la formación de nuestros jóvenes”, expresó.

Como parte de este proceso, Guadarrama Cortés resaltó la realización de una tercera autoevaluación, ejercicio mediante el cual la comunidad académica podrá analizar los avances alcanzados y detectar aquellos aspectos en los que todavía existen posibilidades de mejora.

Asimismo, explicó que la capacitación docente no se limita únicamente a los contenidos académicos, sino que contempla aspectos relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes, de ahí la importancia de incorporar conocimientos sobre salud mental, desarrollo humano y neurociencia.

Sergio Guadarrama Cortez recalcó que la UTC busca iniciar el cuatrimestre septiembre-diciembre con una planta académica fortalecida, al tiempo que mantiene espacios permanentes de reflexión, aprendizaje y evaluación para continuar elevando la calidad de sus programas educativos. (EDUARDO SERNA)