Continúa capacitación turística para policías de Coahuila

Programa permite que turistas tengan orientación sobre qué visitar y garantías de seguridad

La capacitación turística dirigida a policías de Coahuila continúa de manera permanente en las diferentes regiones del estado, con el objetivo de que los elementos puedan orientar a los visitantes sobre los atractivos que pueden conocer y, al mismo tiempo, brindarles garantías de seguridad durante su estancia.

«Se sigue haciendo, es de manera permanente; las certificaciones que se vienen haciendo por parte de la Secretaría, que se reforzó muchísimo en este inicio de este año y que se sigue pidiendo y se sigue atendiendo en cada una de las regiones», comentó Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo en esta entidad.

«El año pasado fueron más de 500 elementos los que se habían certificado y definitivamente debe de aumentar, lo que tratamos es que todos nos convirtamos en embajadores turísticos», abundó.

Finalmente, resaltó las condiciones de seguridad que prevalecen en Coahuila, las cuales, indicó, permiten a visitantes y habitantes desplazarse con confianza entre las diferentes regiones. «Tenemos un estado seguro que nos permite transitar libremente a cualquier hora del día y además nos permite transitar de una región a otra», subrayó. (OMAR SOTO)