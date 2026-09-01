Participará UA de C en la Conferencia Express 2026 sobre física de materiales, energía y medio ambiente

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, será una de las sedes, de la “Conferencia Express 2026: Física de Materiales y sus Aplicaciones en Energía y Medio Ambiente” (CEFMA), encuentro internacional que reunirá a especialistas e investigadores de distintos países para compartir conocimientos y avances en la frontera de la física de materiales.

El evento se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre de 2026, mediante sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom, además de contar con espacios presenciales habilitados en auditorios de diversas instituciones participantes, entre ellas la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de El Salvador; en la UAdeC, la actividad tendrá como sede la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (FCFM).

Entre los principales ejes temáticos de la conferencia se encuentran la Síntesis, procesamiento y caracterización de nanomateriales; Materiales para el almacenamiento y generación de energía; Materiales avanzados para la descontaminación del agua y la remediación ambiental; Materiales fotovoltaicos y nuevas tecnologías de celdas solares; Modelado computacional, simulación y teoría de nuevos materiales; Biomateriales, polímeros y materiales sustentables, además de las propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas de materiales complejos y otros temas relacionados con la física de materiales, energía y medio ambiente.

El programa contempla la participación de destacados investigadores y especialistas, entre la doctora Claudia Magdalena López Badillo de la Universidad Autónoma de Coahuila; el doctor Rafael Julián González Hernández de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia; Óscar Ozuna de PPG Aerospace, California, Estados Unidos; el doctor Aldo Humberto Romero de West Virginia University y el doctor Ricardo Salazar González de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La participación en CEFMA 2026 es gratuita y virtual, por lo que las personas interesadas podrán elegir entre diferentes modalidades; es posible asistir únicamente como participante para seguir las sesiones en vivo por Zoom, sin presentar trabajo, o bien participar mediante la presentación de un póster en formato PDF, un póster en video grabado o un póster en vivo durante una sesión programada en Zoom.

Para quienes deseen presentar trabajos, la fecha límite para el envío de resúmenes es el 3 de septiembre de 2026, a través del sitio https://cefma.com.mx/participar; mientras que la notificación de aceptación se realizará el 7 de septiembre.

Para más información, consultar el sitio web de la Conferencia Express 2026 https://cefma.com.mx/, escribir al correo electrónico cefma2026@gmail.com o comunicarse a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas al teléfono (844) 414 47 39. (El Heraldo de Saltillo)