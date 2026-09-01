Refuerza IMSS Coahuila acciones preventivas contra el cáncer de seno con mastógrafo móvil

Unidades médicas del IMSS en todo el estado ponen este servicio a disposición de las derechohabientes.

Los mastógrafos móviles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila recorrerán las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste que ofrecen de forma gratuita el estudio para detectar a tiempo el cáncer y cualquier anomalía de la mama, por lo que se invita a derechohabientes interesadas mayores de 40 años a solicitar informes en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción u Hospital General de Zona (HGZ).

El doctor David Alejandro Obando Izquierdo, coordinador en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) dio a conocer que estas unidades móviles se ponen a disposición de las derechohabientes durante septiembre en horario de 08:00 a 18:00 horas en varias unidades médicas del estado.

En la región Norte, se instalarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras; en las UMF 81 y 87 de Ciudad Acuña y en la UMF No. 64 de Morelos.

Para la región Centro, se tiene programada la presencia del mastógrafo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7; la UMF No. 86 de Monclova; las UMF No. 85 y 9 de Frontera; la No. 8 de Castaños y No. 10 de San Buenaventura.

Para la región Carbonífera se tiene previsto dar el servicio en las UMF No. 23 de Sabinas; HGZ No. 24 de Nueva Rosita; Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 27 de Palaú; UMF No. 31 de Barroterán y 25 de Melchor Múzquiz.

En la región Sureste, se dará el servicio en las UMF No. 3 y 88 de Ramos Arizpe y el HGSZ No. 6 de Parras.

En lo que se refiere a la región Laguna, el mastógrafo estará en los HGZ No. 16 y 18, así como en las UMF No. 66, 93 y 80 de Torreón; además del HGSZ/MF No. 21 de San Pedro y No. 20 de Francisco I. Madero, así como en la UMF No. 83 de Matamoros.

El doctor Obando Izquierdo reiteró que estos estudios son gratuitos para mujeres derechohabientes, por lo que destacó la importancia de aprovechar y acercarse a solicitar informes en su unidad de adscripción sobre los requisitos para ser beneficiadas. (El Heraldo de Saltillo)

REGIÓN NORTE

Unidad Municipio Fecha UMF No. 81 Ciudad Acuña 08/09/2026 21/09/2026 UMF No. 87 Ciudad Acuña 09/09/2026 28/09/2026 UMF No. 79 Piedras Negras 07/09/2026 22/09/2026 29/09/2026 UMF No. 64 Morelos 30/09/2026

REGIÓN SURESTE

Unidad Municipio Fecha UMF No. 3 Ramos Arizpe 21/09/2026 UMF No. 88 Ramos Arizpe 28/09/2026 HGSZ No.6 Parras 22/09/2026

REGIÓN CENTRO

Unidad Municipio Fecha HGZ No. 7 Monclova 01/09/2026 14/09/2026 UMF No. 86 Monclova 17/08/2026 UMF No. 8 Castaños 18/09/2026 UMF No. 9 Frontera 02/09/2026 UMF No. 85 Frontera 04/09/2026 UMF No. 10 San Buenaventura 03/09/2026

REGIÓN CARBONÍFERA

Unidad Municipio Fecha UMF No. 25 Múzquiz 11/09/2026 UMF No. 23 Sabinas 23/09/2026 HGSZ No. 27 Palaú 24/09/2026 HGZ No. 24 Nueva Rosita 25/09/2026 UMF No. 31 Barroterán 19/09/2026

REGIÓN LAGUNA