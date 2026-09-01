Refuerza IMSS Coahuila acciones preventivas contra el cáncer de seno con mastógrafo móvil

Unidades médicas del IMSS en todo el estado ponen este servicio a disposición de las derechohabientes.
Los mastógrafos móviles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila recorrerán las regiones Norte, Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste que ofrecen de forma gratuita el estudio para detectar a tiempo el cáncer y cualquier anomalía de la mama, por lo que se invita a derechohabientes interesadas mayores de 40 años a solicitar informes en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción u Hospital General de Zona (HGZ).
El doctor David Alejandro Obando Izquierdo, coordinador en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) dio a conocer que estas unidades móviles se ponen a disposición de las derechohabientes durante septiembre en horario de 08:00 a 18:00 horas en varias unidades médicas del estado.
En la región Norte, se instalarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras; en las UMF 81 y 87 de Ciudad Acuña y en la UMF No. 64 de Morelos.
Para la región Centro, se tiene programada la presencia del mastógrafo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7; la UMF No. 86 de Monclova; las UMF No. 85 y 9 de Frontera; la No. 8 de Castaños y No. 10 de San Buenaventura.
Para la región Carbonífera se tiene previsto dar el servicio en las UMF No. 23 de Sabinas; HGZ No. 24 de Nueva Rosita; Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 27 de Palaú; UMF No. 31 de Barroterán y 25 de Melchor Múzquiz.
En la región Sureste, se dará el servicio en las UMF No. 3 y 88 de Ramos Arizpe y el HGSZ No. 6 de Parras.
En lo que se refiere a la región Laguna, el mastógrafo estará en los HGZ No. 16 y 18, así como en las UMF No. 66, 93 y 80 de Torreón; además del HGSZ/MF No. 21 de San Pedro y No. 20 de Francisco I. Madero, así como en la UMF No. 83 de Matamoros.
El doctor Obando Izquierdo reiteró que estos estudios son gratuitos para mujeres derechohabientes, por lo que destacó la importancia de aprovechar y acercarse a solicitar informes en su unidad de adscripción sobre los requisitos para ser beneficiadas. (El Heraldo de Saltillo)
REGIÓN NORTE
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|UMF No. 81
|Ciudad Acuña
|08/09/2026
21/09/2026
|UMF No. 87
|Ciudad Acuña
|09/09/2026
28/09/2026
|UMF No. 79
|Piedras Negras
|07/09/2026
22/09/2026
29/09/2026
|UMF No. 64
|Morelos
|30/09/2026
REGIÓN SURESTE
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|UMF No. 3
|Ramos Arizpe
|21/09/2026
|UMF No. 88
|Ramos Arizpe
|28/09/2026
|HGSZ No.6
|Parras
|22/09/2026
REGIÓN CENTRO
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|HGZ No. 7
|Monclova
|01/09/2026
14/09/2026
|UMF No. 86
|Monclova
|17/08/2026
|UMF No. 8
|Castaños
|18/09/2026
|UMF No. 9
|Frontera
|02/09/2026
|UMF No. 85
|Frontera
|04/09/2026
|UMF No. 10
|San Buenaventura
|03/09/2026
REGIÓN CARBONÍFERA
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|UMF No. 25
|Múzquiz
|11/09/2026
|UMF No. 23
|Sabinas
|23/09/2026
|HGSZ No. 27
|Palaú
|24/09/2026
|HGZ No. 24
|Nueva Rosita
|25/09/2026
|UMF No. 31
|Barroterán
|19/09/2026
REGIÓN LAGUNA
|Unidad
|Municipio
|Fecha
|UMF No. 83
|Matamoros
|07/09/2026
|UMF No. 80
|Torreón
|23/09/2026
|HGZ No. 16
|Torreón
|01/09/2026
09/09/2026
18/09/2026
24/09/2026
30/09/2026
|UMF No. 66
|Torreón
|02/09/2026
10/09/2026
17/09/2026
25/09/2026
|HGSZ No. 20
|Francisco I. Madero
|14/09/2026
29/09/2016
|UMF No. 93
|Torreón
|03/09/2026
|HGZ No. 18
|Torreón
|08/09/2026
|HGSZ No. 21
|San Pedro
|11/09/2026