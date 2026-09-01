IMSS traslada a bebé de Torreón a Jalisco para retirarle quiste que obstruía 70% de su vía aérea

La recién nacida presentaba un quiste laríngeo que obstruía 70 por ciento de su vía aérea; tras recibir atención médico-quirúrgica especializada evolucionó favorablemente y pudo regresar a su estado.

Torreón, Coahuila.- Una bebé de 50 días de nacida fue trasladada desde Torreón, Coahuila, hasta la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, mediante una operación coordinada por la dependencia para recibir atención especializada, debido a un quiste laríngeo que comprometía 70 por ciento de su vía aérea.

El director del nosocomio, doctor Carlos Francisco Moreno Valencia, explicó que la menor nació de manera prematura, a las 34 semanas de gestación, y desde su nacimiento presentó dificultad respiratoria que requirió manejo avanzado de la vía aérea.

Indicó que una broncoscopia permitió identificar un quiste laríngeo en la banda ventricular derecha que obstruía 70 por ciento del espacio glótico, por lo que se determinó su envío a Jalisco para recibir manejo integral por los servicios de Otorrinolaringología Pediátrica y Neumología Pediátrica.

Informó que la paciente fue trasladada el 19 de agosto en ambulancia aérea hasta Guadalajara. La movilización fue coordinada a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS, sistema que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y permite gestionar en tiempo real el traslado de pacientes críticos entre unidades médicas del país.

En el Hospital de Pediatría, ubicado en el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), el equipo multidisciplinario realizó el 21 de agosto la cirugía para retirar el quiste laríngeo. Debido a las condiciones clínicas favorables posteriores al procedimiento, la bebé fue dada de alta el 27 de agosto.

La señora Minerva, madre de la menor, expresó su satisfacción y agradecimiento por la rapidez con la que su hija recibió atención, desde la coordinación de su traslado en Torreón hasta la intervención especializada realizada en Jalisco. Destacó particularmente el acompañamiento recibido durante un proceso que comenzó cuando su bebé tenía apenas unos días de nacida.

Una vez que las condiciones de la paciente permitieron su retorno, el IMSS coordinó nuevamente su traslado mediante ambulancia aérea hacia Coahuila, con participación de la UMAE Hospital de Pediatría, el CVOED y la representación del Instituto en esa entidad, operación que se realizó sin contratiempos.

Moreno Valencia destacó que este caso refleja la capacidad del Seguro Social para articular atención especializada y traslados entre entidades cuando la condición de un paciente así lo requiere, con el objetivo de garantizar continuidad, oportunidad e integralidad en la atención. (El Heraldo de Saltillo)