Año de despedidas para ‘Mi Pobre Angelito 2’: mueren tres de sus actores

Monterrey, NL.- Tres rostros de ‘Mi Pobre Angelito 2’ murieron en 2026. Recordamos sus carreras y los personajes que dejaron huella en varias generaciones.

Tim Curry

25 de agosto de 2026

Curry tuvo una carrera que destacó por su versatilidad, ya que se desempeñó como actor, cantante y actor de voz durante más de cinco décadas.

La carrera del nacido en Reino Unido comenzó en el teatro, donde alcanzó reconocimiento internacional en 1973 al interpretar al Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show, papel que repitió en la adaptación cinematográfica de The Rocky Horror Picture Show (1975), personaje que se convirtió en uno de los más icónicos de su carrera y en una figura de culto.

Entre los años 80 y 90, su carrera se amplió gracias a su presencia en cine y televisión, participando en películas como Annie (1982), Legend (1985), Clue (1985), The Hunt for Red October (1990) y finalmente Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).

Su papel más importante en la televisión llegó en 1990 con la miniserie It, en la que interpretó al aterrador Pennywise, convirtiéndose en una de las representaciones más famosas del personaje.

En la música y el teatro, Curry participó en diversos musicales y producciones de Broadway, y recibió varias nominaciones a los premios Emmy y Tony, además de otros reconocimientos.

Curry se distinguió por su versatilidad, ya que empezó en el teatro musical británico para después convertirse en un ícono del cine de culto, la televisión, la animación y el doblaje.

Brenda Fricker

16 de julio de 2026

La actriz irlandesa empezó su carrera profesional en los años 70, apareciendo en la película Ned Kelly y después en el programa televisivo The Fenn Street Gang.

Después de casi 20 años de trayectoria, el hito que marcó su carrera llegaría en 1989, cuando ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Mrs. Brown en la biografía dramática Mi Pie Izquierdo.

Este galardón la coronó como la primera actriz irlandesa en ganar el prestigioso premio.

Tres años después, enamoró al público con su aparición en Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, como la mujer de las palomas.

La trayectoria de la nacida en Dublín no acabó ahí, ya que tuvo numerosas apariciones en diferentes películas, entre las que destacan A Time To Kill (1996), The War Zone (1999) y Veronica Guerin (2003).

Catherine 0′ Hara

30 de enero de 2026

Recordada como una gran actriz, guionista y humorista, tuvo una destacada trayectoria, la cual abarcó más de cinco décadas.

Su primer papel fue en los años 70 como integrante de The Second City, compañía de comedia de improvisación de Toronto, antes de incorporarse al programa de televisión SCTV, donde destacó por sus personajes cómicos y ganó un Primetime Emmy por su trabajo como guionista.

La nacida en Toronto interpretó a Delia Deetz en Beetlejuice (1988), dirigida por el famoso director Tim Burton.

En las dos películas de Mi Pobre Angelito, O’Hara dio vida a Kate McCallister, la madre de Kevin.

Después de este papel, combinó sus apariciones entre el cine y la televisión, participando en proyectos como The Nightmare Before Christmas o Frankenweenie.

El mayor éxito de la última etapa de su carrera llegó con Schitt’s Creek, comedia en la que interpretó a Moira Rose.

Este papel le ayudó a recibir numerosos reconocimientos, siendo el Primetime Emmy a Mejor Actriz de Comedia en 2020 el más destacado. (AGENCIA REFORMA)