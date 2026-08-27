Muestra de Cine Coahuila celebra las historias que inspiran en su séptima edición

Bajo el lema “Donde nacen las historias”, la Muestra de Cine Coahuila, una plataforma independiente que se ha consolidado como una ventana de difusión, exhibición, formación y distribución de nuevas propuestas cinematográficas del cine mexicano contemporáneo y del cine hecho por coahuilenses, regresa con su séptima edición, para celebrar historias que inspiran, la producción nacional y el talento coahuilense.

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a través del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), la Muestra de Cine Coahuila, fundada y dirigida por Eduardo Treviño, actor mexicano originaria de La Laguna, se realiza del 15 al 31 de agosto de 2026 en diferentes municipios de Coahuila.

En esta séptima edición, la Muestra de Cine Coahuila llega por primera vez a Monclova, Sabinas y el Pueblo Mágico, promoviendo el cine en otros municipios del estado.

Para la imagen oficial de esta edición se seleccionó una escena de la película “Río Escondido”, del director coahuilense Emilio “El Indio” Fernández, mostrando a María Félix en su personaje de Rosaura Salazar, capturada por la lente de Gabriel Figueroa, director de fotografía.

Los cortometrajes que conforman la selección oficial “Cine Hecho Por Coahuilenses 2026” son: “La Mejor Historia de Vaqueros” de Ernesto Valkez, “Tzitzimimeh: Una Antigua Leyenda Azteca” de Ian Elizalde, “MONOLITH” de Raúl Quyuintana Herrada y “El Turno de la Aullante” de Raúl “Robin” Morales.

También se presentarán los largometrajes “Valentina o la Serenidad” de Ángeles Cruz, “Lluvia” de Rodrigo Cargía Saiz, de Pablo Pérez Lombardini, “Músicas” de Lila Avilés, “Agua” de Rodrigo García Saiz y “Devin Colmillos” de Raúl “Robin” Morales, mismos que se proyectarán en Canal 22.2 – MX Nuestro Cine.

Dentro de la programación, también se encuentran las actividades paralelas. El sábado 22 de agosto, en el Pueblo Mágico de Viesca, se realizaron distintas actividades, destacando el tour en tranvía, un circuito para conocer las locaciones donde los cineastas pueden filmar sus metrajes.

La segunda semana de actividades, la Muestra de Cine Coahuila sumará más películas y llegará a otro circuito de exhibición.

Puedes consultar mayores informes y detalles de la programación en las redes sociales de Muestra de Cine Coahuila en @mciencoahiila para vivir la experiencia. (Armando De la Peña/De la Peña)