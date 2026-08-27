Rema Kenia al oro en el Mundial de Remo

Amsterdam, Paises Bajos.- La tercera fue la vencida para Kenia Lechuga.

La remera mexicana se proclamó la mañana de este jueves campeona mundial en el Scull Ligero de la justa del orbe en Ámsterdam.

Quien ya tenía una plata (Belgrado 2023) y un bronce (Shanghai 2025) de campeonato mundial subió este jueves a lo más alto del podio en la pista neerlandesa al recorrer la distancia de dos mil metros en 7:29.16 para colgarse el metal amarillo de la competencia. Lechuga registró uno de sus mejores tiempos en su trayectoria como deportista de alto rendimiento.

En segundo lugar terminó la rusa Mariia Zhovner con 7:32.73 y en tercer lugar entró la local Femke Van De Vilet (7:35.56).

Antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde se quedó con el título de su prueba, Lechuga había dicho que este año el objetivo era el mundial y que estaba preparada física y mentalmente para encararlo además de que ahora disfrutaba más de sus competencias y eso también influía en los resultados.

El remo tricolor también se impuso en el Scull Doble Ligero con Aylin Ibarra y Melissa Márquez. Cruzaron primero la meta con crono de 7:10.02, dejando la plata al binomio griego de Paschalina Mouratidou y Gavriela Liouliou (7:12.05), y el bronce a las tunecinas Khadija Krimi y Selma Dhaouadi (7:14.90).

En la rama varonil. Alexis López se agenció el bronce en el Scull Ligero con crono de 6:52.06, en la prueba que ganó el griego Petros Gkaidatzis (6:47.77) seguido del uruguayo Felipe Kluver (6:51.50). (AGENCIA REFORMA)