Atrapa el eclipse con tu celular

Monterrey, NL.- Fotógrafos profesionales comparten recomendaciones para capturar con el celular el eclipse parcial de Luna de este jueves.

PREPÁRATE

Este fenómeno astronómico iniciará hoy a las 19:23 y finalizará a la 01:01 del viernes.

ESTABILIZA TU CELULAR

Puedes usar un tripié o apoyar tu celular en una superficie para que el aparato no se mueva. En este caso, usa temporizador. La escasa luz durante la fase parcial requiere gran estabilidad para evitar fotos borrosas. Si confías en tu buen pulso, toma la foto de forma manual.

Asegúrate, además, de que el lente esté limpio.

HAZ ZOOM

Encuadra la Luna en el tamaño que desees. Te recomendamos utilizar un encuadre moderado. Si tu imagen se distorsiona:

– Enfoca: El zoom digital de las cámaras de celulares suele hacer que las imágenes se vean borrosas o pierdan nitidez, asegúrate de que la imagen se vea lo más nítida posible. Si no enfoca, puedes alejar el zoom un poco hasta que la imagen recupere definición.

– Baja la exposición: Toca la pantalla y desliza hacia abajo el icono del Sol o control deslizante de brillo para evitar que la Luna se sature de luz blanca.

– ¿Video? Hay quienes recomiendan utilizar el modo de video para capturar la imagen, pero los expertos aseguran que el modo de foto es preferible para obtener mayor calidad.

¿LISTO? ¡TOMA LA FOTO!

(AGENCIA REFORMA)