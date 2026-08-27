MORENA SE DESMORONA

El poder desgasta, indudablemente; pero en algunos casos, el desgaste se da muy rápidamente. Un estudio elaborado por la empresa LaEncuesta.mx señala que, ante la pregunta de “si hoy fueran las elecciones para elegir presidente (a) de México ¿por cual partido nuca votaría?”, el 39.3% respondió que por MORENA; el 23.7% que por el PRI; el 15.3% que por el PAN; el 7.1% que por el Verde; el 5.8% por el PT; el 4.9% por Movimiento Ciudadano; y el 3.9% no sabe.

Al PRI le tomaron 77 años en el poder lograr que el 23.7% de la población los repudiara. A MORENA, le han bastado 8 años para conseguir que casi el 40% no quiera volver a saber nada de ellos. Los deplorables resultados del gobierno de LÓPEZ OBRADOR; los múltiples escándalos de corrupción y tráfico de influencias de su hijo “Andy”; los presuntos vínculos con la delincuencia de personajes cómo RUBÉN ROCHA, ENRIQUE ISUNZA y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, entre muchos más; y las actitudes soberbias y gansteriles de sujetos cómo GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, LAYDA SANSORES y PEDRO HACES, son responsables en gran medida de la debacle de MORENA.

El próximo año, cuando se renueve la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, veremos si se mantiene esa tendencia. Por ahora, todo indica que MORENA y sus aliados pueden perder la mayoría en el Congreso y una buena parte de las gubernaturas en disputa.

EXÁMEN DE OPOSICIÓN

Algunos notarios públicos de Saltillo, indignados con el caso de su “colega” de Torreón que orquestó en aquella ciudad un auténtico fraude inmobiliario, y con otros de sus colegas cuyos insólitos casos hemos expuesto en esta columna, están planteando la necesidad de que el Colegio de Notarios de Coahuila presente una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado para hacer obligatorio que todos los que cuentan con un fiat se sometan periódicamente a un exámen de conocimientos, y que aquellos que no lo aprueben, sean sancionados con la suspensión o incluso la pérdida de su notaría. Se trata, aclaran, de profesionalizar la función y de que sólo la ejerzan aquellos que cuentan con conocimientos suficientes para hacerlo y que además estén dispuestos a actualizarse continuamente. No suena nada mal la propuesta.

ENCUENTRO NACIONAL

Este jueves arranca en Saltillo el primer encuentro nacional de destilados, un evento que reune a productores de bebidas cien por ciento mexicanas que entran en esa categoría, cómo Mezcal, Sotol, Bacanora y Charanda. Este evento lo está organizando el saltillense BETO PALACIOS CABRAL, presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol, y se llevará a cabo en el Museo de la Revolución.

El evento incluye exposiciones, catas, degustaciones y venta de destilados de productores provenientes de Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y por supuesto de Coahuila; también habrá un ciclo de conferencias magistrales dirigidas a productores y público interesado en la cultura, historia y procesos de elaboración de estos destilados. Pero lo más interesante, es que sea un saltillense quién está dirigiendo a esa asociación, y que sea en Saltillo dónde se lleve a cabo su primer encuentro, que seguramente será todo un éxito.

Además, los miembros del Consejo van a firmar un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, SERGIO GUADARRAMA, para impulsar el desarrollo técnico de los procesos de destilación y fermentación en la carrera de gastronomía. El sotol es la única bebida elaborada en Coahuila que cuenta con denominación de origen. De hecho, además de nuestro estado,esa bebida sólo se puede elaborar en Chihuahua y Durango. Y aunque todavía no se vende tanto cómo el Tequila y el Mezcal, con el impulso que le están dando personas cómo Beto Palacios y Sergio Guadarrama, seguramente en algún momento en el futuro el sotol coahuilense podrá competir de tú a tú con esas otras bebidas.

JUSTO RECONOCIMIENTO

A ese evento está anunciada la presencia del alcalde JAVIER DÍAZ y de los secretarios de Desarrollo Rural y de Turismo, CHUMA MONTEMAYOR y CRISTINA AMEZCUA. Además, se le va a entregar un reconocimiento al exgobernador ENRIQUE MARTÍNEZ y MARTÍNEZ al haber sido él quien impulsó y logró cristalizar que se le otorgara a Coahuila la denominación de origen para el sotol, y al también exgobernador y hoy alcalde de Torreón, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, por haber decretado al sotol cómo Partrimonio Cultural Intangible de Coahuila.

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