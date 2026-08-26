Petra Rangel Lucio

Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 61 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Inocencia Guerrero Almanza

Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Santo Cristo

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Traslado este miércoles para su Inhumación al Ej. San Juan de la Vaquería

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José Agustín Reyna Mendosa

Falleció el 24 de agosto del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Martiniano Moreno Martínez

Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 57 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 14:00 hrs

Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad

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Apolonia Gómez López

Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 90 años

Traslado este miércoles para su Velación e Inhumación al Ej. Derramadero Coahuila

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María Isabel Espinoza Vega

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 56 años

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Petra Estrada Nuncio

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 75 años

Traslado este miércoles para su Velación e Inhumación al Ej. Paso de Guadalupe N, L

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Vicente Duarte De León

Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 87 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la Iglesia de Nuestra Sra. de Lourdes a las 13:30 hrs

Inhumación este miércoles en un Panteón dela Localidad

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Juana María González Leza

Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 77 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo