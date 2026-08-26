Petra Rangel Lucio
Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 61 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Inocencia Guerrero Almanza
Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Santo Cristo
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Traslado este miércoles para su Inhumación al Ej. San Juan de la Vaquería
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José Agustín Reyna Mendosa
Falleció el 24 de agosto del 2026 a la edad de 56 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Martiniano Moreno Martínez
Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 57 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 14:00 hrs
Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad
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Apolonia Gómez López
Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 90 años
Traslado este miércoles para su Velación e Inhumación al Ej. Derramadero Coahuila
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María Isabel Espinoza Vega
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 56 años
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Petra Estrada Nuncio
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 75 años
Traslado este miércoles para su Velación e Inhumación al Ej. Paso de Guadalupe N, L
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Vicente Duarte De León
Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 87 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la Iglesia de Nuestra Sra. de Lourdes a las 13:30 hrs
Inhumación este miércoles en un Panteón dela Localidad
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Juana María González Leza
Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 77 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo