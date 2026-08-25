Juan Luis Adalid Ruiz Rivera
Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 22 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la iglesia Santo Cristo Del Ojo de Agua a las 12:00 hrs
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Rubén Tovar Medina
Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Oratorio Sur B
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 12:00 hrs
Inhumación este martes en el panteón Valle del Santo Cristo
Salvador Venegas Gallegos
Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 90 años
Traslado para su velación en Capilla Ecuménica de Concepción del Oro, Zac
Traslado este martes para su inhumación a El Refugio, Concepción del Oro, Zacatecas.
Martha María Encina Martínez
Falleció el 25 de Agosto del 2026 a la edad de 38 años
Traslado este martes para su velación e inhumación a El Salero, Concepción del Oro, Zacatecas
María Rada Carrales
Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
María del Consuelo Hernández Ruiz
Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 79 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo