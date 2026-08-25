martes, agosto 25, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Juan Luis Adalid Ruiz Rivera        

Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 22 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la iglesia  Santo Cristo Del Ojo de Agua a las 12:00 hrs

Inhumación  este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

Rubén Tovar Medina 

Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Oratorio Sur B

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 12:00 hrs

Inhumación este martes en el panteón Valle del Santo Cristo

 

Salvador Venegas Gallegos 

Falleció el 24 de  Agosto  del 2026 a la edad de 90 años

Traslado para su velación en Capilla Ecuménica de Concepción del Oro, Zac

Traslado este martes para su inhumación a El Refugio, Concepción del Oro, Zacatecas.

 

Martha María Encina Martínez        

Falleció el 25 de Agosto  del 2026 a la edad de 38 años

Traslado este martes para su velación e inhumación a El Salero, Concepción del Oro, Zacatecas

 

María Rada Carrales

Falleció el 24 de Agosto  del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

 

María del Consuelo Hernández Ruiz 

Falleció el 24 de  Agosto  del 2026 a la edad de 79 años

Velación en la capilla Zaragoza​

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo

 

 

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