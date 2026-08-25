VIVIR ES AHORA

¿Estar roto te da permiso de romper a otros?

Hay algo que requerimos entender con urgencia: tus heridas no son una excusa para sembrar tempestades en el jardín que alguien te ofrece para descansar. Tu miedo no puede convertir en ruina el tiempo, el esfuerzo y las lágrimas que otros invirtieron en reconstruir y edificar.

Cuando proyectas tus inseguridades sobre quien sólo quiso brindarte un nuevo comienzo, te conviertes en el verdugo de lo que pudo ser tu salvación…

Cuando no nos damos tiempo para sanar, nuestras heridas se convierten en filtros permanentes: todo lo que llega, ya sea una oferta laboral, una nueva relación, una propuesta de crecimiento, pasa primero por el tamiz de ese dolor no resuelto.

Desde la neurociencia, esto no es metáfora: el cerebro aprende a protegerse. La amígdala, la alarma emocional, se sensibiliza con cada dolor antiguo y, ante lo nuevo, secuestra la corteza prefrontal, aquella que razona, evalúa y decide, dejando en piloto automático reacciones instintivas que suelen ser defensivas, desconfiadas o impulsivas. De ese modo, oportunidades genuinas se transforman en espejos que reflejan viejos miedos. Y, sin darnos cuenta, nos convertimos en saboteadores de nuestras propias oportunidades.

Neurobiológicamente, esto explica por qué la misma persona que reconoce una oportunidad valiosa la termina saboteando. El circuito del miedo fabrica cortisol y adrenalina; la urgencia de “sobrevivir” anula la capacidad de regular emociones, de negociar y de confiar. La memoria emocional refuerza las rutas neuronales del terror y la desconfianza, haciendo más probable que, en el siguiente encuentro, la reacción sea igual de rígida. Sin una intervención intencional para sanar, la herida hereda la lección: protegerse a toda costa.

¿Cuántas oportunidades has descartado porque las viste a través del prisma de una herida que aún no has cerrado?

¿A cuántas personas has dañado por miedo a que, si te abres, vuelvas a sufrir?

La manera en que filtramos la realidad tiene consecuencias concretas. Cuando reaccionamos desde la herida proyectamos nuestros temores e incapacidades en otros, interpretando gestos neutrales como amenazas. Actuamos con inconsistencia, bajo promesas que, ante la primera señal de esfuerzo, se esfuman, y volvemos a los viejos patrones. Forzamos a los otros a que nos den pruebas que no les corresponden, a que nos regresen la paz que ellos nunca robaron, y cerramos puertas antes de explorarlas.

Perdemos… Y culpamos a los demás por soltarnos cuando desde antes, tal vez de manera inconsciente, nosotros ya habíamos renunciado. Y aquello que pudo brindarnos crecimiento, seguridad o amor, muere bajo la sombra de nuestros propios mecanismos de defensa.

Sanar no es un lujo; es un acto de responsabilidad y de honra. Primero, hacia ti mismo: te devuelve la capacidad de recibir con claridad, de evaluar sin filtros, de decidir con libertad y de sostener la coherencia entre intención y acción. Segundo, y no menos importante, hacia los demás: cuando dejas de sangrar y proyectar tus heridas y miedos sobre quienes no te los causaron, liberas de cargas ajenas a tu pareja, a tu familia y a tus colegas.

Honrar tu proceso de sanación es honrar la posibilidad de que lo nuevo prospere, que la gracia o la oportunidad divina cumpla su propósito en tu vida. Si Dios, o la vida misma, te está ofreciendo un nuevo comienzo, cuida que tus antiguas heridas no lo reduzcan al polvo.

La invitación no es hacia evitar el riesgo: es a entrar al riesgo con consciencia, con herramientas de regulación y con la humildad de reconocer cuándo actúas desde el miedo.

Si necesitas guía para reprogramar esas respuestas automáticas y recuperar la claridad para recibir los regalos de la vida, puedo ayudarte con técnicas prácticas de regulación emocional, de sanación y reencuadre, para que no vuelvas a perder lo que te se te ha ofrecido para tu bien. No permitas que tu historia no sanada borre la generosidad del presente. Sana, honra y recibe: así conviertes la oportunidad en destino y la gracia en fruto duradero. ¿Estás listo?