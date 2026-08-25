ROCHA MOYA Y LA FALLA DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA

El gobernador, con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya forma parte de un grupo de 10 personas requeridas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. En ese grupo también están el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las autoridades estadounidenses los señalan por delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos, narcotráfico, corrupción y posesión de armas de fuego, y solicitaron a México su detención urgente con fines de extradición.

Este viernes, el gobernador anunció públicamente su reincorporación y sostuvo que durante el periodo de licencia compareció ante autoridades mexicanas para responder por los señalamientos.

“Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”, escribió Rocha Moya.

Ante tal hecho, las reacciones no se hicieron esperar.

Un pronunciamiento oficial emitido el 21 de agosto de 2026 por 23 gobernadores estatales de la Cuarta Transformación y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En el documento, las autoridades respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum y llaman a la madurez y responsabilidad política al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras su decisión de retomar el cargo.

Así lo expresaron: Las y los gobernadores firmantes, electos por la voluntad popular y comprometidos con la transformación de México, manifestamos de manera enérgica nuestra postura ante los acontecimientos recientes:

El movimiento que iniciamos junto al pueblo de México se sostiene sobre pilares éticos e institucionales indestructibles. En la cuarta transformación, las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano.

La fortaleza de la República reside en la institucionalidad. Ninguna autoridad está facultada para actuar al margen de la ley ni para tomar determinaciones unilaterales que atenten contra el orden constitucional o el diálogo republicano.

Los proyectos políticos personales o de grupo no tienen cabida cuando se contrapesan con el bienestar de la Nación.

Hacemos un llamado al Dr. Ruben Rocha Moya a la madurez y la responsabilidad. La política es un ejercicio de congruencia; la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad que juramos defender.

Manifestamos nuestro absoluto y categórico respaldo a la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Ella encabeza con legitimidad, honestidad y liderazgo el destino de la patria. Su conducción cuenta con la fuerza y el compromiso de nuestros gobiernos estatales.

La unidad es nuestra mayor fortaleza. Frente a cualquier intento de división o personalismo, responderemos con cohesión, disciplina y trabajo por el pueblo.

Nuestro compromiso está con México, con la democracia, con la legalidad y con la continuidad de la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezada hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reivindicamos el principio juarista que él sostuvo durante su gobierno: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Mientras tanto, Morena se deslindó formalmente del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, calificándolo como un acto estrictamente personal e individual. La dirigencia nacional del partido, encabezada externamente por posicionamientos de figuras como Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, aclaró que la cúpula no tuvo conocimiento previo de su decisión de retomar las funciones públicas tras culminar sus 112 días de licencia.

Por su parte, el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tachó el retorno de “imprudente”. Solicitó de forma abierta a Rocha Moya reconsiderar su regreso y pedir una nueva licencia para no dañar al movimiento.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura mediante un mensaje en las redes sociales, dejando en claro que:

Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder.

Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia.

México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna. El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza.

Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación.

Así mismo, el sector empresarial de Sinaloa y ciudadanos habían convocado a protestar el lunes en la explanada del palacio de gobierno, en Culiacán, contra el regreso de Rocha Moya a la gubernatura.

Ante este panorama adverso para él, ese mismo sábado, Rocha Moya anunció que solicitó de nuevo licencia temporal, con carácter indefinido.

Por así considerarlo pertinente, “Me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.” Dijo en su misiva dirigida al Diputado Manuel de Jesús, Guerrero, Verdugo, presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Este asunto da mucha materia para la reflexión y el cuestionamiento.

En primer lugar, ¿qué llevó al gobernador Rocha Moya a tomar esa decisión?, un movimiento que pretendiendo ser osado resultó muy torpe.

Fue, quizás, una reacción producto de la desesperación de Rocha, ante lo que creyó que seguía para él; es decir, sintió que lo iban a entregar. Tan es así que ni siquiera buscó consensos. Ni en el gobierno ni en el partido.

Otra asignatura a revisar es la vulnerabilidad de los procesos de elaboración y empleo de inteligencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum se enteró del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa a través de un tuit o publicación en redes sociales que hizo el propio mandatario estatal. Durante un encuentro con periodistas en la inauguración del Centro Nacional de Atención Agraria, la mandataria confirmó textualmente: “Por su tuit, por su publicación”.

Dice el pensador Benjamín Disraeli: Como regla general, la persona más exitosa en la vida es la que tiene la mejor información.

Se sabe bien que los errores de los tomadores de decisiones, tanto del sector público, como de la iniciativa privada, frecuentemente, se explican por las fallas de los servicios de inteligencia que usualmente les proporcionan la información y la recomendaciones pertinentes.

Para tomar las decisiones correctas, con el fin de asegurar los resultados exitosos, es indispensable, no solo contar con la información precisa y oportuna, sino también disponer de un apoyo para su procesamiento. Una de las mejores maneras de lograrlo, es a través del empleo de un proceso específico de recopilación, análisis y diseminación de la información, conocido como el Ciclo de Inteligencia y efectuado por una agencia o unidad especializada de inteligencia.

En consecuencia, ahora el gobierno de la presidenta tendrá también la tarea de revisar a detalle el funcionamiento de ese Ciclo de Inteligencia, quien debió alertarla, con anterioridad, de las pretensiones del gobernador Rocha Moya; para estar en posibilidades de actuar con anticipación y oportunidad ante ello.

Si el regreso del cuestionado gobernador fue una sorpresa para la presidenta, fallaron los sistemas de alerta temprana de crisis, inminente y eventos inesperados. Cabe señalar que el secreto y la sorpresa se vuelven las armas más poderosas tanto en la guerra como el cualquier otro tipo de competencia o confrontación.

La labor urgente será mejorar el sistema de análisis para definir los problemas actuales y anticipar los futuros, así como el proceso que proporciona recomendaciones para resolver o prevenir los problemas.

Para culminar insistiré en la necesidad de que el Estado mexicano desarrolle y opere un sistema de inteligencia estratégica para la toma de decisiones de Estado, que haga frente a amenazas y riesgo, a fin de preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado, para que el país y los mexicanos puedan acceder al desarrollo en un entorno de seguridad, libertad, justicia y prosperidad.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

josevega@nuestrarevista.com.mx