Llevan Gobierno de Coahuila y Arca Continental agua potable a Ramos Arizpe

Ramos Arizpe.- Reiterando el compromiso del gobernador Manolo Jiménez, de trabajar en proyectos y acciones que beneficien directamente a las familias coahuilenses, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, en equipo con la empresa Arca Continental y el municipio de Ramos Arizpe, pusieron en marcha el programa “Agua para la comunidad”, que distribuirá miles de litros de agua potable gratis en diversos puntos tanto en la ciudad como en ejidos.

En representación del gobernador Manolo Jiménez, la secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda Boehringer, destacó que este programa es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se suman capacidades, recursos y voluntades en favor de la gente.

“Gracias a este programa, una unidad móvil equipada con una planta potabilizadora recorrerá las colonias de Ramos Arizpe llevando agua purificada directamente a la comunidad, facilitando el acceso a este recurso tan valioso y contribuyendo al desarrollo de cientos de familias”, comentó.

Cepeda Boehringer agradeció a Arca Continental por su generosidad, por su responsabilidad social y por creer en el poder de las alianzas que transforman vidas.

Por su parte, Rafael Gutiérrez López, gerente de Ventas de la región Noreste de Arca Continental, reiteró el compromiso de la empresa por cuidar el agua y contribuir a que más personas tengan acceso a ella.

“Sabemos que este es un recurso indispensable para todos y que atender los retos requiere trabajo conjunto entre empresas, autoridad y comunidad, por eso nos da mucho gusto poder estar aquí y aportar una solución que pueda hacer una diferencia para las familias de Ramos Arizpe”, manifestó.

La unidad tiene la capacidad de potabilizar hasta 80 mil litros de agua diariamente, lo que permite abastecer del vital líquido a grandes comunidades.

Finalmente, tras recordar que el agua es un servicio prioritario y vital para la salud, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, agradeció la disposición de Arca y su compromiso con la responsabilidad social para hacer posible que este programa llegue a su municipio durante las próximas tres semanas.

“Es un gran programa que generará un importante ahorro en la economía de las familias ramosarispenses, gracias a Arca por este apoyo que sin duda, impactará de manera positiva en miles de ciudadanos de nuestras comunidades”, agregó.

Estuvieron presentes, la diputada local del distrito 12, Edna Dávalos Elizondo; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora; Carlos Zazueta, gerente de Asuntos Públicos de la región Noreste de Arca Continental, así como funcionarios municipales, regidores y familias beneficiadas con el programa. (El Heraldo de Saltillo)