IEEA Y UPRA fortalecen vinculación para impulsar la formación profesional

Con el propósito de fortalecer la vinculación entre instituciones de educación superior y ampliar las oportunidades de formación profesional, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) firmaron un Convenio de Colaboración para que estudiantes universitarios realicen sus estadías profesionales en el Instituto.

La firma estuvo encabezada por la Rectora de la UPRA, Alma Delia López Barrón, y el Director General del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer la educación y generar mayores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes de Coahuila.

A través de este convenio, estudiantes de la UPRA podrán integrarse a distintas actividades y proyectos del IEEA, donde tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica y, a su vez, contribuir a las acciones que impulsa el Instituto para atender a jóvenes y adultos que buscan iniciar, continuar o concluir su educación básica.

Como parte del encuentro, también se realizó la entrega de constancias a estudiantes de la UPRA que concluyeron satisfactoriamente sus estadías profesionales en el IEEA, reconociendo su compromiso, dedicación y aportación durante su participación en el Instituto.

Jaime Bueno Zertuche destacó que este tipo de alianzas permiten fortalecer las capacidades institucionales y abrir espacios para que las y los jóvenes pongan sus conocimientos al servicio de la comunidad, generando experiencias que contribuyen tanto a su formación profesional como al desarrollo de Coahuila.

Estas acciones forman parte de la estrategia educativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que promueve la coordinación y colaboración entre instituciones para ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la formación de las nuevas generaciones y avanzar en la reducción del rezago educativo y el analfabetismo en Coahuila.

Con este convenio, el IEEA y la UPRA refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar a las y los estudiantes experiencias profesionales que fortalezcan sus competencias y, al mismo tiempo, contribuyan a construir un Coahuila con más oportunidades educativas y de desarrollo para todas y todos.