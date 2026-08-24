Jesús Garcia Rocha

Falleció el 22 de Agosto del 2026 a la edad de 75 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Moisés Samuel Garcia Martínez

Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 44 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Cremación martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Garcia Castillo

Falleció el 22 de Agosto del 2026 a la edad de 67 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario las 11:30 hrs este martes

Inhumación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Elvira Valenzuela Astrorga

Falleció el 22 de Agosto del 2026 a la edad de 83 años

Traslado el lunes para su Velación e Inhumación a Guaymas Sonora

Rolando Aguirre Flores

Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 58 años

Cremación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Marcelina Aguirre Espinoza

Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 94 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Raúl Omar Rodríguez Ramos

Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 78 años

Cremación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Petra Hernández Galindo

Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 82 años

Traslado el lunes para su Velación e Inhumación a Torreón Coahuila

Margarita Guel Corrales

Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 68 años

Traslado el lunes para su Velación e Inhumación al Ej. Ciénega Del Carmen Parras de la Fuente Coahuila