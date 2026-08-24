Jesús Garcia Rocha
Falleció el 22 de Agosto del 2026 a la edad de 75 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Moisés Samuel Garcia Martínez
Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 44 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Cremación martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Garcia Castillo
Falleció el 22 de Agosto del 2026 a la edad de 67 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario las 11:30 hrs este martes
Inhumación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Elvira Valenzuela Astrorga
Falleció el 22 de Agosto del 2026 a la edad de 83 años
Traslado el lunes para su Velación e Inhumación a Guaymas Sonora
Rolando Aguirre Flores
Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 58 años
Cremación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Marcelina Aguirre Espinoza
Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 94 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Raúl Omar Rodríguez Ramos
Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 78 años
Cremación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Petra Hernández Galindo
Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 82 años
Traslado el lunes para su Velación e Inhumación a Torreón Coahuila
Margarita Guel Corrales
Falleció el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 68 años
Traslado el lunes para su Velación e Inhumación al Ej. Ciénega Del Carmen Parras de la Fuente Coahuila