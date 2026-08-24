martes, agosto 25, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Jesús Garcia Rocha           

Falleció el 22 de Agosto  del 2026 a la edad de 75 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación  martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

 

Moisés Samuel Garcia Martínez

Falleció el 23 de Agosto  del 2026 a la edad de 44 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Cremación  martes en el Panteón  Jardines del Santo Cristo

 

 

María Garcia Castillo

Falleció el 22  de  Agosto  del 2026 a la edad de 67 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario las 11:30 hrs este martes

Inhumación  el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Elvira Valenzuela Astrorga          

Falleció el 22 de Agosto  del 2026 a la edad de 83 años

Traslado el lunes para su Velación e Inhumación a Guaymas Sonora

 

 

Rolando Aguirre Flores

Falleció el 23 de Agosto  del 2026 a la edad de 58 años

Cremación el lunes  en el Panteón  Jardines del Santo Cristo

 

 

Marcelina Aguirre Espinoza

Falleció el 23  de  Agosto  del 2026 a la edad de 94 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación  el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

 

Raúl Omar Rodríguez Ramos            

Falleció el 23 de Agosto del 2026 a la edad de 78 años

Cremación el lunes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

 

Petra Hernández Galindo

Falleció el 24 de Agosto  del 2026 a la edad de 82 años

Traslado el lunes para su Velación e Inhumación a Torreón Coahuila

 

 

Margarita Guel Corrales

Falleció el 24  de  Agosto  del 2026 a la edad de 68 años

Traslado el lunes para su Velación e Inhumación al Ej. Ciénega Del Carmen  Parras de la Fuente  Coahuila

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