Francisco Javier Charles Ruiz
Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 87 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 16:00 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines Del Santo Cristo
Héctor Delgado Mercado
Falleció el 18 de agosto del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 18:00 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Tito Salinas García
Falleció el 03 de agosto del 2026 a la edad de 69 años
Traslado este jueves para su inhumación AL Ej. José María Morelos
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Benito Villanueva Torres
Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 101 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Rosendo Nava Puente
Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 73 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Presa de Guadalupe General Cepeda
Blanca Nelly Viera Valero
Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 43 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. San José Parras Coahuila
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María De Lourdes Bautista Sandoval
Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 73 años
Velación de Cenizas en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
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Edgar Muñiz Torres
Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 49 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en Nuestra Sra. Shoenstatt 12:00 hrs
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad
José Cruz Moreno Flores
Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 77 años
Velación en Oratorio Sur B
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en Santa María Goretti 11:30 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Irma González Saldaña
Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 82 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación en el Panteón Valle del Santo Cristo
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Juan Ricardo Martínez Recio
Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 52 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Ricardo Espinoza Martínez
Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo