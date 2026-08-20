Francisco Javier Charles Ruiz

Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 87 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 16:00 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines Del Santo Cristo

Héctor Delgado Mercado

Falleció el 18 de agosto del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 18:00 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Tito Salinas García

Falleció el 03 de agosto del 2026 a la edad de 69 años

Traslado este jueves para su inhumación AL Ej. José María Morelos

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Benito Villanueva Torres

Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 101 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Cremación ayer en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Rosendo Nava Puente

Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 73 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Presa de Guadalupe General Cepeda

Blanca Nelly Viera Valero

Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 43 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. San José Parras Coahuila

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María De Lourdes Bautista Sandoval

Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 73 años

Velación de Cenizas en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

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Edgar Muñiz Torres

Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 49 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en Nuestra Sra. Shoenstatt 12:00 hrs

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad

José Cruz Moreno Flores

Falleció el 19 de agosto del 2026 a la edad de 77 años

Velación en Oratorio Sur B

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en Santa María Goretti 11:30 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Irma González Saldaña

Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 82 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación en el Panteón Valle del Santo Cristo

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Juan Ricardo Martínez Recio

Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 52 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Ricardo Espinoza Martínez

Falleció el 20 de agosto del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo