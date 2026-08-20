A LA BÁSCULA

Liderazgo

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes en materia de generación de empleo y formalidad, con cifras del IMSS y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, Coahuila se sigue consolidando como uno de los estados con los mejores indicadores en la materia.

Al cierre del mes de julio, el registro ante el Seguro Social, la entidad generó un total de 10 mil 185 nuevos empleos, en el mejor mes de julio de lo que va de la actual administración.

Mientras que los registros del primer trimestre de este año asentados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la entidad cerró en el primer lugar de empleo formal a nivel nacional, con un 65.8 por ciento, muy por encima de la media nacional que fue de 45.2 por ciento, lo que significa que casi siete de cada 10 personas que tienen empleo, están dentro de la formalidad, con prestaciones sociales, que les permiten una estabilidad laboral, pero también familiar.

Estos indicadores muestran a Coahuila, como un estado con condiciones favorables para la inversión. Dicho por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contar con un empleo y estar dentro de la formalidad, es el mejor programa social que se le puede ofrecer a quienes se encuentran dentro del mercado laboral.

Durante la realización de la ceremonia por el 90 aniversario de la Coparmex Coahuila Sureste realizada recientemente, los empresarios dejaron un reconocimiento de que, por sus condiciones de seguridad, estabilidad y paz laboral, son fortalezas que le han permitido consolidarse como uno de los estados con las mejores condiciones para el desarrollo empresarial, y como consecuencia de ello, para la generación de empleos.

Un botón de muestra de ello es que entre 2024 y 2026, en Coahuila se han confirmado 201 inversiones por un monto de 172 mil 522 millones de pesos, que han generado la creación de 78 mil empleos directos en las distintas regiones del estado.

Uno de los principales factores que han incidido en alcanzar ese tipo de indicadores económicos, lo es sin lugar a dudas el hecho de que Coahuila es uno de los estados más seguros del país y por tanto de los mejores para vivir.

El estado cuenta con tres ciudades entre las más seguras del país: Piedras Negras, calificada desde hace varios trimestres como la frontera más segura del país; Saltillo, que se ha significado por ser la capital estatal más segura de México; y Torreón, que también se ha venido consolidando dentro del top ten de las ciudades más seguras del país, con lo que ha contribuido para que la Comarca Lagunera haya avanzado y ubicarse también entre las 10 ciudades y regiones con la más alta percepción de seguridad entre sus habitantes.

Y en el horizonte se avizoran además proyectos que podrían detonar un mayor crecimiento económico de la entidad, uno de ellos es que con la construcción del llamado Tren del Norte, y que conectará a la Ciudad de México, con la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Coahuila contará con tres estaciones: la de Derramadero, la de Saltillo Centro y la de Ramos Arizpe, logro que se consiguió por las gestiones del gobernador Manolo Jiménez, ya que el proyecto inicial consideraba a Coahuila sólo como paso, pero merced a las negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, se lograron esas tres estaciones.

Otro proyecto que podría cambiar incluso la vocación económica del norte del estado -aunque este sea a más largo plazo-, es la explotación del gas shale que el gobierno mexicano tiene proyectado, y en el que Coahuila se significa como el estado con los más grandes yacimientos, y donde se podrían dar las más altas inversiones y con ello la creación de más plantas laborales.

El liderazgo de Coahuila en varios de los principales indicadores de seguridad, de inversiones, de empleo, de formalidad, le colocan como uno de los más atractivos del norte y del país, para que sigan llegando inversiones, y se mantenga el crecimiento sostenido de generación de empleos y formalidad.

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X= @JulianParraIba