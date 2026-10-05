Llamadas silenciosas: cómo evitar que clonen tu voz con Inteligencia Artificial

Miguel Sánchez, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UA de C, recomendó reducir el envío de audios y la publicación de videos públicos para disminuir el riesgo de que estos materiales sean utilizados indebidamente

Las llamadas silenciosas, aquellas en las que se contesta y nadie responde del otro lado, abren la posibilidad de que fragmentos de voz sean utilizados para desarrollar imitaciones mediante Inteligencia Artificial (IA) y aunque una llamada de este tipo no significa necesariamente que se esté intentando clonar una voz, los usuarios deben evitar proporcionar información personal y limitar las conversaciones con números desconocidos, así lo señaló Miguel Sánchez Maldonado, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

Indicó que el riesgo también está relacionado con la cantidad de material de voz que las personas comparten cotidianamente mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales. “Estamos cada vez más acostumbrados a utilizar mensajes de audio o a enviar videos públicos que no sabemos luego el fin que van a tener en las cadenas donde se van compartiendo”, advirtió.

Ante este escenario, recomendó reducir el uso de mensajes de voz y privilegiar la comunicación escrita cuando sea posible. “También reducir la cantidad de audios que enviamos, es mejor enviar respuestas textuales y muy, muy particulares”, expresó al considerar que esta medida permite disminuir la cantidad de material de voz que puede quedar disponible para usos no autorizados.

También llamó a tener especial cuidado con los videos que se publican en internet, particularmente cuando aparecen menores de edad o adultos mayores. “También evitar la grabación de videos públicos, sobre todo cuando son personas menores de edad o personas mayores que podrían ser vulneradas con mayor facilidad”, puntualizó.

En caso de recibir una llamada silenciosa o posteriormente una comunicación en la que alguien solicite dinero, datos personales o información confidencial utilizando una voz conocida, recomendó no confiar únicamente en la voz para comprobar la identidad. Lo más conveniente es colgar y establecer contacto directamente con la persona mediante un número previamente registrado, además de utilizar las herramientas de bloqueo e identificación de llamadas.

La prevención, señaló Sánchez Maldonado, comienza con ser más cuidadosos con el material audiovisual que se comparte. Ante el avance de la IA, reducir la exposición de la voz y verificar por otros medios cualquier petición inusual puede ayudar a evitar fraudes y suplantaciones, aconsejó. (OMAR SOTO)