Cuestan accidentes viales en carreteras más de 20 millones de pesos al año a Ramos Arizpe

Pese a tratarse de vías que no están bajo responsabilidad directa del Municipio, son las unidades de emergencia locales las que responden ante los accidentes

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe destina más de 20 millones de pesos anuales a la atención de accidentes viales registrados en el Libramiento Norponiente y otras carreteras que atraviesan el municipio, estimó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al señalar que cada percance implica la movilización de diferentes corporaciones municipales.

El edil explicó que, pese a tratarse de vías que no están bajo responsabilidad directa del Municipio, son las unidades de emergencia locales las que responden ante los accidentes debido a que ocurren dentro del territorio de Ramos Arizpe.

“Fácil debe ser más de 20 millones de pesos, porque cada que hay un accidente va la ambulancia, va Protección Civil, van Bomberos y va la Policía. Atendemos todos los accidentes que hay en Ramos Arizpe”, indicó.

Gutiérrez Merino hizo énfasis en la situación del Libramiento Norponiente, donde consideró necesario reforzar la señalización y las condiciones de visibilidad para disminuir los riesgos para automovilistas, transportistas y familias que diariamente utilizan esta carretera.

Señaló que el Municipio ha planteado la necesidad de atender las condiciones de esta vía, particularmente ante la frecuencia y gravedad de los percances que se presentan.

El alcalde informó que durante el fin de semana se registraron tres personas fallecidas y más de 15 lesionadas en distintos accidentes carreteros. Entre los hechos mencionó un percance ocurrido durante la mañana de este lunes, cuando un vehículo derrapó bajo condiciones de lluvia y terminó impactándose contra la estructura de un puente, con saldo de una persona fallecida. (EDUARDO SERNA)