Invertirán 200 millones en Acuaférico para Saltillo

Es un proyecto que se tiene que hacer necesariamente para evitar la escasez de agua en los sectores del poniente y sur poniente de la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González enfatizó este lunes que las obras del acuaférico, mediante las cuales se busca dotar de agua proveniente del sur del municipio a los sectores del poniente y sur poniente de esta capital, es un proyecto que se tiene que hacer necesariamente para evitar la escasez del vital líquido en dichos sectores.

Recordó que es en esas zonas de Saltillo las que más presentan desabasto de agua en caso de registrarse alguna avería o falla en los sistemas de bombeo, y también son las últimas a las que se les reactiva el servicio.

El proyecto requiere una inversión de poco más de 200 millones de pesos, junto con la construcción de un tanque de almacenamiento, por lo que se analizan mecanismos de financiamiento para estas obras que incluirían recursos del Municipio, así como también provenientes del NADBANK y de Impuesto Sobre Nómina. Se tiene previsto iniciar los trabajos a principios de 2027 para concluir también a finales de ese año.

«El acuaférico vale alrededor de 160 millones de pesos, pero también se tiene que hacer un tanque de almacenamiento, donde lo menos posible sería alrededor de cinco mil metros cúbicos, creo que alrededor de diez mil metros cúbicos sería lo ideal para todo el sur poniente y poniente de Saltillo, y en total estamos hablando con el tanque de almacenamiento de un poco más de 200 millones de pesos de inversión y eso viene a garantizar a un gran porcentaje de población, que son todas las colonias del sur poniente y el poniente», expuso el alcalde.

«Es un esquema que estamos trabajando y que al final de cuentas como lo he estado comentando en el corto plazo tenemos que buscar la forma de realizar esta obra, que no se va a hacer de la noche a la mañana en el tema de lo que dura la construcción de la obra, pero si iniciamos a principios del año que entra, estamos hablando que al finalizar el año que entra se tendrá concluida esta obra que viene a ayudar muchísimo a un gran porcentaje de población de nuestro municipio», agregó Javier Díaz. (ÁNGEL AGUILAR)