Manolo Jiménez es el mejor aliado de Saltillo, reconoce Javier Díaz

Agradece el apoyo recibido para inverti 639 millones de pesos en obras para las colonias, barrios y ejidos de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González señaló que, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se invertirán 639 millones de pesos en obras para las colonias, barrios y ejidos de Saltillo, a través del programa “En Equipo le Entramos”.

Al poner en marcha los trabajos de repavimentación del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad, Javier Díaz agradeció a Manolo Jiménez el respaldo para concretar estas obras que se desarrollarán en todos los sectores de Saltillo.

“Manolo Jiménez es el mejor aliado de Saltillo, y su compromiso con nuestra ciudad lo demuestra con hechos”, destacó.

Díaz González recordó que hace días Saltillo firmó el convenio para sumarse a la estrategia “En Equipo le Entramos”, cuyo objetivo es implementar proyectos de rehabilitación de vialidades, mejora de espacios públicos, infraestructura educativa e hídrica y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la gente.

“Saltillo es la capital más segura de México y Coahuila, el estado más seguro del país. Y ahora, gobernador, con tu estrategia ‘En Equipo le Entramos’, construiremos un municipio más moderno, competitivo y con mayores oportunidades”, comentó el alcalde.

El alcalde detalló que de los 639 millones de pesos, se destinarán 300 millones para rehabilitar vialidades, entre las cuales están: el bulevar Antonio Cárdenas, del periférico Luis Echeverría a Emilio Arizpe de la Maza; Venustiano Carranza, de Luis Donaldo Colosio a carretera Los Valdés; periférico Luis Echeverría Álvarez, de Calzada Antonio Narro a Prolongación Urdiñola, de Felipe J. Mery a Otilio González y luego de Otilio González a Pérez Treviño.

El bulevar Morelos, entre los bulevares Fundadores y Otilio González; Jesús Valdés Sánchez, de Eulalio Gutiérrez a periférico Echeverría; el Minero, de Eulalio Gutiérrez a Francisco Arizpe y Ramos; el distribuidor El Sarape, del Mercado de Abastos a la calle Avícola; y de la calle 2 de Abril al bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Asimismo, se destinarán 88 millones de pesos en obras de infraestructura hídrica; 20 millones para rehabilitación de plazas, parques y canchas; 169 millones de pesos en techumbres para escuelas; 33 millones en servicios primarios y 29 millones de pesos para techos en viviendas rurales y colectores de captación pluvial. (El Heraldo de Saltillo)