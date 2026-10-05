MILLONARIA INVERSIÓN

Este lunes, el gobernador MANOLO JIMÉNEZ SALINAS anunció, junto con el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, la inversión de recursos por un monto de 639 millones de pesos en el marco del programa «En equipo le entramos», dinero que servirá para obras de bacheo, repavimentación electrificación y embellecimiento urbano en distintos sectores de Saltillo. Dicen que el cariño se siente más en la cartera, y por lo visto, Manolo le tiene mucho cariño a Saltillo, porque 639 millones no es poca cosa.

TAMBIÉN EN RAMOS ARIZPE

Y también le tiene mucho cariño a Ramos Arizpe, porque a este municipio el gobernador llegó para anunciar, junto con el alcalde TOMÁS GUTIÉRREZ, una inversión de 299 millones de pesos dentro del mismo programa. En total, agregando lo que se invertirá en Arteaga, son más de mil millones de pesos los que se van a invertir en la región, una cifra histórica con la que Manolo está a punto de cerrar la primera mitad de su sexenio.

SE HIZO JUSTICIA

Hace algunos meses, en éste mismo espacio y en las páginas de El Heraldo de Saltillo señalamos que menos del 10% de las calles de nuestra ciudad llevan el nombre de alguna mujer, por lo que propusimos que, en lo sucesivo, las nuevas que se construyan pudieran ser nombradas en honor a las tantas mujeres que han destacado en la historia de Saltillo.

El alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ y los regidores y síndicos de su gobierno atendieron la sugerencia y de inmediato tomaron cartas en el asunto. Hace no mucho se impuso el nombre de Silvia Mohamar Abugaber, Maria Elena Arreola Pérez y Doña Cata de las Fuentes Dávila a tres vialidades, y además se formó una especia de reserva de otras destacadísimas mujeres, cuyos nombres pronto le será impuesto a algunas calles.

NUEVAS CALLES

Entre estas, con merecimientos de sobra, se encuentra la bióloga EGLANTINA CANALES GUTIÉRREZ, todo un referente en temas de conservación y medio ambiente; también el de la gran periodista GUADALUPE DURÁN FLORES, cuya trayectoria es ejemplo para las generaciones actuales y futuras. Además, están en la “reserva” Carmelita Valdés de la Peña, Rosemary Carolyn Fishburn, María Guadalupe González Ortiz, Mercedes Murguía, Conchita de la Rosa y Griselda Valdés, entre otras destacadas mujeres.

SUSTO EN GENERAL CEPEDA

Hablando de mujeres destacadas, la que se llevó un “sustote” —según lo platicó ella misma—, fue la alcaldesa de General Cepeda, MAYRA RAMOS, quien la madrugada de este lunes tuvo que ser trasladada de urgenicia a un hospital de Saltillo. Por fortuna fue atendida a tiempo, de tal forma que por la tarde se reportó ya bastante recuperada y con ánimos de regresar cuanto antes a la chamba.

BENDITA LLUVIA

Pero no todas fueron malas noticias en el “Pueblo Mágico” de General Cepeda. Los pluviómetros en ese municipio marcaron más de 8.5 centímetros de lluvia acumulada desde la noche del miércoles hasta la mañana del lunes, lo cual equivale a 85 litros por cada metro cuadrado. En ésta región, dónde en promedio llueven entre 35 y 40 centímetros al año, las precipitaciones de éstos días equivalen a más del 20% de lo que se capta habitualmente en un buen año.

Y en Saltillo, Ramos Arizpe, Parras y Arteaga llovió aún más, con el beneficio adicional de que, al ser una lluvia constante pero no demasiado intensa, el agua no corre tan rápido y una gran parte se alcanza a infiltrar a los mantos acuíferos. IVÁN JOSÉ VICENTE GARCÍA, en Saltillo, y NICANOR AGUIRRE FLORES en Ramos Arizpe deben de estar bastante contentos, cómo lo deben estar también todos los que se dedican a la agricultura y a la ganadería.

¡CON MIS NARCOS NO¡

Al tabasqueño LÓPEZ OBRADOR nada más le faltó decir ¡con mis narcos no se metan¡ Increíble que el “mesías de Macuspana” haya salido en su nuevo libro en defensa de RUBÉN ROCHA, ENRIQUE INZUNZA y otros ex funcionarios de Sinaloa acusados de vínculos con el narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Para variar, el Peje salió con que todo se trata de un “compló” de las autoridades estadounidenses. A ver si no resulta que por andar defendiendo a sus narco amigos, terminan por acusarlo y procesarlo a él también, y de pasada a sus —ahora— multimillonarios hijos.

paco1533@gmail.com