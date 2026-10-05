María Olivia Quintana Nuncio
Falleció el 04 de Octubre del 2026 a la edad de 88 años
Velación en capilla Oratorio Sur B
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa este martes en la Iglesia del Tepeyac a las 12:30 hrs
Traslado este martes para su Inhumación al Ej. Pie de Cuesta Saltillo
Maria Del Rosario Figueroa Rivera
Falleció el 04 de Octubre del 2026 a la edad de 51 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah.
Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad
Porfirio Morales Alvarado
Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 90 años
Velación en Domicilio
Traslado este martes para Inhumación al Ej. La Hedionda Grande