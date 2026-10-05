María Olivia Quintana Nuncio

Falleció el 04 de Octubre del 2026 a la edad de 88 años

Velación en capilla Oratorio Sur B

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa este martes en la Iglesia del Tepeyac a las 12:30 hrs

Traslado este martes para su Inhumación al Ej. Pie de Cuesta Saltillo

Maria Del Rosario Figueroa Rivera

Falleció el 04 de Octubre del 2026 a la edad de 51 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah.

Inhumación este martes en un Panteón de la Localidad

Porfirio Morales Alvarado

Falleció el 05 de Octubre del 2026 a la edad de 90 años

Velación en Domicilio

Traslado este martes para Inhumación al Ej. La Hedionda Grande