Incluye Comisaría de Seguridad revisiones a motociclistas en filtros anti alcohol para prevenir accidentes

El titular de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, dijo que durante los operativos anti alcohol que desde hace algunas semanas se llevan a cabo en diferentes puntos de Saltillo para evitar accidentes a consecuencia del uso de bebidas embriagantes entre los automovilistas, se decidió incluir en éstas revisiones a los motociclistas que en un momento dado pudieran ser detectados en dichos operativos.

Informó que la decisión de extender estas revisiones a los motociclistas es para comprobar que cumplan con el reglamento y eviten incurrir en acciones que pongan en riesgo su integridad.

“Tenemos tres semanas ya llevando a cabo estos operativos en diferentes sectores de Saltillo, en los sectores sur, poniente, oriente y en la zona centro, llevamos alrededor de 167 detenidos por ingesta de alcohol en la vía pública, y en estos operativos anti alcohol sí quisiéramos recalcar que estamos usando una nueva estrategia para también revisar a los motociclistas”, expuso el comisionado.

“Todos los motociclistas que pasan por un filtro anti alcohol aunque no sea el objetivo lo detenemos, checamos si trae casco, si trae placas, si trae aliento alcohólico y si la persona está en estado de ebriedad se detiene y si no se aplica su sanción correspondiente como como cualquier conductor, en caso de no cumplir, porque antes se daba prioridad a los vehículos, pero también un motociclista que anda a las doce, una o dos de la mañana está más expuesto a que tenga un accidente”, agregó.

Destacó que en lo que va del año van alrededor de 900 motocicletas aseguradas, esto a comparación con el año anterior en el año se sacaron de circulación alrededor de 700 motocicletas, señalando que los principales motivos para el aseguramiento de dichas unidades es porque los conductores no portan placas o no llevan casco. (ÁNGEL AGUILAR)