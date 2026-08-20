Protección Civil mantiene vigilancia ante pronóstico de lluvias y chubascos en la región Sureste de Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante la tarde y noche de este jueves se prevé un incremento de nubosidad, con probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, particularmente en la Región Sureste de Coahuila.

De acuerdo con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se pronostican intervalos de chubascos en Coahuila, así como vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas zonas del Estado.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas.

– Alejarse de árboles, postes, cables y estructuras que pudieran resultar afectadas por el viento.

– Resguardarse en un lugar seguro durante las tormentas y evitar permanecer a la intemperie ante la presencia de descargas eléctricas.

– Extremar precauciones al conducir, debido al pavimento mojado y a la posible reducción de visibilidad.

– No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje.

– Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)