EN EL TINTERO

Coahuila acelera la recuperación del empleo

Mientras México comenzó 2026 perdiendo empleos formales, Coahuila avanzó en sentido contrario y se colocó entre las tres entidades con mayor generación de puestos de trabajo durante enero. El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el escenario nacional y, sobre todo, cuando se analiza la vocación industrial de un estado particularmente expuesto a los vaivenes de la economía estadounidense.

De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Coahuila arrancó enero con una recuperación superior a los 11 mil 400 puestos de trabajo respecto a diciembre. Con ello alcanzó 851 mil 571 trabajadores formales y se ubicó en el tercer lugar nacional por generación de empleo durante ese mes.

El contraste es relevante: mientras Coahuila sumaba trabajadores, el país registraba una pérdida neta de poco más de 8 mil empleos formales en enero. No significa que la economía estatal esté blindada, pero sí que comenzó el año mostrando una capacidad de recuperación que no se presentó de manera uniforme en el resto del territorio nacional.

Hay otro elemento que ayuda a dimensionar el resultado. Nuevo León, con un mercado laboral formal de casi dos millones de trabajadores, generó en enero una cantidad de empleos apenas superior a la de Coahuila, cuyo universo laboral registrado ante el IMSS ronda los 850 mil. La comparación permite apreciar el tamaño del movimiento que tuvo nuestra entidad durante ese primer mes.

El comercio fue una de las piezas importantes. El sector alcanzó más de 152 mil trabajadores y registró un crecimiento de alrededor del 11 por ciento frente a enero del año anterior. Esto es relevante porque muestra que el comportamiento favorable no depende exclusivamente de las grandes plantas manufactureras que tradicionalmente asociamos con la generación de empleo en Coahuila.

Sin embargo, la industria de transformación continúa siendo el corazón del mercado laboral estatal. Cerca del 47 por ciento de los empleos formales depende de ella. Prácticamente uno de cada dos trabajadores registrados se encuentra vinculado a este sector, una fortaleza que durante décadas ha permitido atraer inversiones y desarrollar cadenas productivas, pero que también representa una vulnerabilidad.

Coahuila depende en buena medida de lo que ocurra fuera de sus fronteras. Estados Unidos, las exportaciones, la industria automotriz, los aranceles, las decisiones de las grandes corporaciones y el comportamiento de los mercados internacionales terminan teniendo consecuencias en las plantas de Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Monclova, Piedras Negras o Acuña.

Por eso el empleo debe analizarse más allá de la fotografía de un solo mes. El propio reporte muestra que, pese al fuerte repunte de enero, Coahuila todavía registraba menos empleos que un año antes. Ese contraste impide echar las campanas al vuelo, pero también permite dimensionar mejor lo ocurrido: se comenzó a recuperar terreno después de meses complicados.

Y los meses posteriores han confirmado precisamente esa característica del mercado laboral coahuilense: avances y retrocesos en medio de un escenario económico incierto. El dato más reciente de julio volvió a colocar a Coahuila en el tercer lugar nacional en generación mensual de empleo, con más de 10 mil nuevos puestos, mientras el acumulado del año lo mantiene entre las entidades con mayor generación de trabajo formal.

No es poca cosa en un momento en el que constantemente escuchamos hablar de desaceleración, incertidumbre comercial y cautela en las inversiones. Tampoco significa que todos los problemas estén resueltos. El desafío no consiste únicamente en abrir plazas, sino en conservarlas, mejorar los salarios, diversificar la economía y lograr que las nuevas inversiones generen empleos cada vez mejor remunerados.

Porque detrás de cada cifra del IMSS hay algo mucho más importante que una posición en un ranking: familias que dependen de un ingreso estable. Estar entre los primeros lugares nacionales es una buena señal; convertir esa generación de empleo en una tendencia sostenible será la verdadera prueba para Coahuila.