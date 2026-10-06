¿Cuánto le cuesta a una empresa no invertir en seguridad laboral?

El artículo 132, fracción XVI, de la Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a las personas empleadoras a instalar y operar los centros de trabajo conforme a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como a adoptar medidas preventivas de riesgos laborales. Las obligaciones técnicas específicas, como capacitación, revisiones, registros, autorizaciones de trabajo y uso de equipo de protección personal, se detallan en las NOM aplicables a cada actividad y en los procedimientos internos de seguridad.

El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a sanciones de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme al artículo 994 de la LFT. La autoridad laboral determina el monto aplicable según la infracción y las circunstancias del caso; por ello, el máximo no debe entenderse como una multa automática.

Con la UMA diaria de 2026, de $117.31 pesos, ese rango equivale a $29,327.50 a $586,550.00. Es un cálculo de referencia: el importe definitivo depende de la sanción que determine la autoridad competente.

En todos los casos de reincidencia, la multa se duplica. Reincidencia, para la LFT, significa infringir el mismo precepto, dentro de los dos años siguientes al acta en que se hizo constar la violación precedente, siempre que esta no haya sido desvirtuada.

Un accidente grave puede abrir un expediente ante la autoridad laboral, detener el proyecto, generar responsabilidad civil o penal y sacar a la empresa de padrones de proveedores. Por eso es crucial conocer las obligaciones legales, identificar riesgos y hacer revisiones preventivas en cada obra o planta para evitar contratiempos.

Causas comunes de accidentes laborales graves

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los accidentes fatales y con incapacidad permanente suelen tener tres causas principales:

Las caídas, por andamios improvisados, escaleras mal apoyadas, bordes sin protección o equipos de elevación inadecuados

Los contactos eléctricos, por conexiones sin protección, falta de tierra física y cables expuestos

Los golpes y atrapamientos, por maquinaria sin elementos de seguridad o herramientas no aptas para la tarea

La mayoría de los accidentes graves en el trabajo se relacionan con tres causas principales.

La Organización Internacional del Trabajo señala que estos problemas están relacionados con dos factores que tienen una fuerte presencia en los países en desarrollo, incluido México: la falta de inversión en equipos de seguridad y la informalidad laboral.

¿Qué dice la ley sobre las obligaciones básicas del empleador?

Un patrón no necesita dominar toda la legislación laboral, pero sí debe conocer bien las normas de seguridad que aplican a su empresa:

NOM-009-STPS-2011, condiciones de seguridad para trabajos en altura

Aplica a tareas sobre 1.80 m de altura

Exige procedimientos, autorizaciones, capacitación y EPP contra caídas

Pide revisar el equipo antes de cada uso y documentar su mantenimiento periódico

NOM-029-STPS-2011, mantenimiento de instalaciones eléctricas

Regula la seguridad en labores de mantenimiento eléctrico

Establece medidas de bloqueo/etiquetado antes de intervenir circuitos

Exige personal competente y autorizado para esas tareas

NOM-025-STPS-2008, iluminación en centros de trabajo

Fija niveles mínimos de iluminación según el tipo de tarea visual: Áreas generales y exteriores: 20-50 lux Áreas de circulación y tareas intermitentes: 100 lux Tareas moderadamente finas: 300-500 lux Alta precisión o contraste: 1,000-2,000 lux



Equipo como medida de prevención: lo que reduce riesgos en obra

Contar con el equipo correcto para cada actividad es una de las formas más efectivas de proteger al personal frente a los riesgos propios de la obra.

En estas labores preventivas destacan tres tipos de equipo, especialmente en industrias donde el trabajo en altura, la energía eléctrica temporal y las jornadas nocturnas forman parte de la operación diaria, como la manufactura, la construcción y los eventos:

Plataformas de elevación

Pueden reducir ciertas exposiciones si se eligen, mantienen y operan adecuadamente

No eximen de otros controles exigidos en altura: procedimientos, delimitación, EPP, rescate, etc.

Generadores

Deben contar con sistemas de protección, conexión a tierra, tableros y cables en buen estado

La seguridad depende de dimensionamiento, instalación y procedimientos a cargo de personal competente

Torres de luz

Pueden contribuir a cumplir los niveles de iluminación de la NOM-025 en el plano de trabajo

No eliminan por sí solas el riesgo de caídas ni devuelven visibilidad total; son un elemento dentro de un plan integral

Los costos de no invertir en prevención

Los siguientes aspectos concentran el mayor impacto económico para una empresa que decide postergar la inversión en seguridad laboral.

Multas

De 250 a 5,000 UMA ($29,327.50 a $586,550 en 2026) por violaciones a normas de seguridad (art. 994 LFT)

En reincidencia se duplican: infringir el mismo precepto dentro de 2 años tras un acta no desvirtuada (art. 992)

Paros

La STPS puede ordenar suspensiones parciales o totales por riesgo inminente

Generan costos de nómina, rentas, penalizaciones y atrasos

Responsabilidades por riesgos de trabajo

Incapacidades permanentes o muertes obligan a indemnizar (arts. 495 a 502 LFT)

Fallecimiento: 5,000 días de salario a beneficiarios (art. 502)

Con aseguramiento correcto, el IMSS cubre prestaciones; sin él, la empresa paga total o diferencias

Pueden sumarse gastos médicos, rehabilitación, daño moral y responsabilidad civil/penal, según el caso

Pérdida de contratos

Clientes exigen evidencia de cumplimiento en seguridad; incumplimientos documentados pueden causar exclusión

Checklist de seguridad básica: 7 puntos antes de iniciar operaciones

Antes de iniciar cualquier actividad que involucre equipo especializado, es necesario revisar el cumplimiento normativo con base en los siguientes puntos:

Seleccionar equipo según evaluación de riesgos, no solo porque está disponible en catálogo. Inspeccionar antes de cada uso lo que exijan procedimientos, las NOM o el fabricante Conservar registros de mantenimiento, reparación y revisión Autorizar por escrito al personal capacitado para cada tarea y equipo Delimitar, restringir y señalizar áreas peligrosas Contar con procedimientos y equipo para emergencias: eléctrica, rescate en altura, combate de incendios Operar dentro de especificaciones del fabricante y normativa: cargas, alcances, pendientes, vientos, configuración

La cuenta que nadie quiere pagar

La inversión en equipo certificado, mantenimiento, capacitación y cumplimiento normativo tiene un costo programable. No invertir también, pero suele ser mayor e impredecible.

Por eso la seguridad no es un gasto, sino parte integral del proyecto desde su planeación. Contar con el equipo adecuado para cada actividad, ya sea propio o rentado, permite cubrir necesidades operativas y mantener riesgos y costos controlados. Al rentar generadores o plataformas de elevación a proveedores establecidos, es esencial solicitar las fichas técnicas, manuales y constancias de mantenimiento para cumplir responsablemente los requisitos normativos de cada proyecto.

En cambio, cuando se improvisa en seguridad, ya no es la empresa la que decide cuánto tendrá que pagar.