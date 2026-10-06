Francis Halzen gana el Nobel de Física 2026 por sus aportes al estudio de los neutrinos

Estocolmo, Suecia.- El físico Francis Halzen fue reconocido este martes con el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía provenientes de fuentes astrofísicas.

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó el trabajo de Halzen para desarrollar IceCube, un gigantesco observatorio instalado bajo el hielo de la Antártida que permitió detectar partículas provenientes de regiones lejanas del universo.

Los neutrinos son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica y que interactúan muy poco con la materia. Debido a estas características, pueden atravesar la Tierra prácticamente sin obstáculos y viajar enormes distancias sin cambiar significativamente su trayectoria.

Esta propiedad permite utilizarlos para estudiar algunos de los fenómenos más violentos del universo, ya que los neutrinos pueden llegar hasta la Tierra desde lugares donde se producen enormes cantidades de energía y conservar información sobre su origen.

Halzen planteó desde 1988 la posibilidad de utilizar el hielo del Polo Sur para detectar estas partículas. La idea dio paso al desarrollo de IceCube, un observatorio que ocupa alrededor de un kilómetro cúbico de hielo y cuenta con más de 5 mil sensores distribuidos a grandes profundidades.

Cuando un neutrino llega a interactuar con la materia, puede producir un pequeño destello de luz en el hielo. Los sensores de IceCube registran esas señales y permiten a los científicos determinar la dirección y características de las partículas detectadas.

El observatorio quedó terminado en 2011 y posteriormente permitió identificar neutrinos de alta energía procedentes de fuera del Sistema Solar, aportando una nueva herramienta para investigar el origen de las partículas cósmicas y los procesos que ocurren en las regiones más extremas del universo.

Con este trabajo, Halzen contribuyó a consolidar la llamada astronomía de neutrinos, una disciplina que permite observar el cosmos mediante partículas distintas a la luz y obtener información que no puede conseguirse por otros medios.

El Nobel de Física reconoce así una trayectoria dedicada a estudiar estas partículas y el desarrollo de una tecnología que convirtió una enorme extensión de hielo antártico en un instrumento para explorar el universo. (El Heraldo de Saltillo)