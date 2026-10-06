Cae ‘El Tanque’, líder regional del CJNG y cercano al Mencho

Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó la detención en Zapopan de Iván “N” -alias “El Tanque”, identificado como líder regional del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

“El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

“La detención fue resultado de una operación conjunta de @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron”, reportó Harfuch en su cuenta de X.

Ivan “N” fue detenido en flagrancia y en el operativo se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el Departamento del Tesoro señaló a “El Tanque” en 2024 como cercano al ex líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ”, mencionó.

Harfuch enlistó los delitos relacionados con las actividades de “El Tanque”, entre ellos extorsión, huachicol, homicidio, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El titular de la SSPC agregó que “El Tanque” será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho. (AGENCIA REFORMA)