Desarrollan una aplicación para tratar tinnitus

Estocolmo, Suecia.- Imagina escuchar siempre un zumbido que no sale de tu cabeza y no poder dormir porque en el silencio de la noche percibes el sonido más intenso. Considera el cansancio, el estrés y la ansiedad que causa enfrentarlo a diario.

Esto viven las personas con tinnitus, síntoma que detonó en muchos tras padecer Covid. Se trata de una sensación auditiva “fantasma” que provoca la percepción de un zumbido, silbido, pitido o estruendo en uno o ambos oídos sin que exista una fuente de sonido externa.

Ante el incremento de personas afectadas con un deterioro en su calidad de vida, el médico otorrinolaringólogo Carlos Cuilty Siller creó Tinnitus App.

Es una aplicación para smartphone o tablet, ya disponible en Apple y Android, que brinda terapias sonoras personalizadas con las que afirma que un usuario, tras meses de uso, puede dejar de percibir el zumbido o disminuirlo considerablemente.

“De ver pocos pacientes con tinnitus antes del Covid, empecé a ver muchos. Eso fue a principios del 2022, entonces me meto a estudiar mucho el tema”, explica el especialista, director del Instituto de Otorrinolaringología del Hospital Zambrano Hellion de TecSalud.

“El tinnitus es un síntoma, y me puse a ver qué hay para los pacientes, porque en términos generales llegan con el médico y les dicen: ‘No hay nada que hacer, te tienes que acostumbrar’. El 90 por ciento de las respuestas de los médicos, aun los especialistas, va a ser ésa”.

Cuilty Siller indica que lideró el equipo de médicos e ingenieros en programación que trabajaron en esta herramienta por dos años, y señala que es la primera de su tipo creada en México.

Añade que la presentó con éxito hace unas semanas en el Congreso Mundial de Tinnitus, en Berlín.

“Lo más importante es decirle a las personas que sufren de esto que sí hay alternativas, porque el mayor sufrimiento para ellos es que nunca se les va a quitar”, destaca el médico de TecSalud.

En México no hay estadísticas oficiales del porcentaje de personas con tinnitus porque no se considera una enfermedad, sino un síntoma secundario y, por lo tanto, no está registrado en encuestas de salud.

Diversos estudios han relacionado el tinnitus con infecciones por Covid 19 y lo consideran una secuela del contagio.

También puede estar vinculado a la pérdida de un grado de audición, a la exposición a ruidos fuertes, estrés, trastornos metabólicos o consumo de medicamentos, entre otras causas.

En Estados Unidos estiman que entre el 10 y 15 por ciento de los adultos lo padece.

Médicos locales coinciden en que tras la pandemia, el zumbido en los oídos se ha convertido en una de las causas de consulta más frecuente.

El tinnitus es algo muy común, por ejemplo, en los veteranos de guerra. Según el Informe Anual de Beneficios 2024 del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos, esta afectación ocupó el primer lugar en esta población.

TERAPIA DE MESES

Para desarrollar Tinnitus App se basaron en la Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus, creada en Estados Unidos, explica el otorrinolaringólogo Cuilty Siller.

El seguimiento de esa terapia ha sido difícil para la gente, añade, por el alto costo y el tiempo que deben invertir en acudir a un centro médico.

“¿Qué hicimos nosotros diferente? Esa terapia la pusimos adentro de la aplicación. Fue un trabajo de mucha gente experta para que fuera accesible al tiempo y al bolsillo”.

El uso de la app tiene un costo de suscripción, comenta, pero es muy accesible comparado con precios de otros tratamientos.

Para comenzar a usar Tinnitus App el usuario debe colocarse unos audífonos y responder preguntas para una evaluación con la que se identificará tono, intensidad y frecuencia del tinnitus.

Esto servirá para crear una experiencia acústica individualizada, que irá cambiando según las mediciones que el usuario registre en la app.

“Hoy en día creemos que es, sin duda, la mejor solución para el tinnitus”, afirma Cuilty Siller.

“No es una terapia que yo le escucho hoy y se me quita mañana. No. Ese ruido que escuchan los pacientes va a ir paulatinamente bajando en los próximos meses. Normalmente estas terapias se llevan de 9 a 12 meses”.

“¿Es posible que dejes de percibir el tinnitus? Absolutamente sí”, agrega.

En promedio una persona que siga la terapia, ¿en cuánto tiempo puede comenzar a ver resultados?

“A los seis meses yo creo que empieza a notar que de repente hay días que no lo escucha y, luego, lo vuelve a escuchar. Y se van a ir apareciendo cada vez más esos periodos donde no lo escuchas hasta que dejes de percibirlo.

“Pero la terapia adicionalmente te pone una música que te ayuda a tranquilizarte”.

ASÍ FUNCIONA

La terapia funciona así: las personas deben escuchar su música personalizada mínimo de tres a cuatro horas diarias desde el celular o una bocina, sin audífonos.

Pueden hacerlo mientras trabajan a un lado de la computadora o cuando están haciendo alguna actividad en casa.

“No hay magia. La paciencia y la constancia en el uso de la aplicación es lo que los va a llevar a tener un beneficio”, recalca.

El siguiente paso con la app, agrega, es que buscarán con datos recopilados crear un fenotipo digital de tinnitus para después con apoyo de inteligencia artificial adaptar mejores intervenciones.

Adicional a esto, una persona con tinnitus debe evitar lugares ruidosos o, si acudirá, ponerse protección en los oídos.

También se recomienda realizar ejercicio y dormir bien, y evitar alimentos ricos en glutamato -como los que pasan procesos de maduración, fermentación o secado, y comidas rápida- porque pueden aumentar la percepción del zumbido. (AGENCIA REFORMA)