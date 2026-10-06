Chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento se prevén este martes en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este martes se prevé cielo nublado en Coahuila, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican acumulados de lluvia de 5 a 25 milímetros en Coahuila. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, reducción de la visibilidad y afectaciones en zonas susceptibles de inundación, principalmente durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones.

Durante la tarde se prevé ambiente templado a cálido, con temperaturas máximas de 30 a 35 °C en distintas zonas del estado.

Asimismo, se pronostica viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, que podrían ocasionar la caída de ramas, árboles, postes, anuncios y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

El SMN señala que estas condiciones forman parte de un escenario de inestabilidad atmosférica, asociado a una circulación ciclónica en niveles altos sobre el noreste del país y a zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Durante este día, el frente frío núm. 1 dejará de afectar al territorio nacional.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil recomienda a la población:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación.

* No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

* Extremar precauciones al conducir ante pavimento mojado, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

* Durante las tormentas eléctricas, resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o en zonas abiertas.

* Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas por las rachas de viento.

* Ante la posible caída de granizo, permanecer bajo techo y proteger vehículos y objetos que puedan resultar dañados.

* Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.

* Mantenerse atento a los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)