Fundamental revisar perfiles de candidatos en 2027, ante dominio criminal que hay en el país: Alfredo López

El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, dijo que ante los niveles de dominio del crimen organizado que prevalecen en la mayor parte del país, será fundamental revisar a detalle los perfiles de quienes habrán de contender por diferentes cargos públicos en la elección federal de 2027, para ver que sean totalmente autónomos y que no obedezcan a intereses económicos, especialmente de esas organizaciones delictivas.

Mencionó que ante la proximidad de este proceso electoral, es urgente reforzar los mecanismos y los filtros de seguridad para impedir la participación de personajes ligados al crimen por el bien de México y de las entidades en las que se habrán de elegir dichos cargos.

Como se sabe, de acuerdo con el documento «Quien controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad», el crimen organizado mantiene el control o disputa en la mayor parte del país, en tanto que Coahuila se ubica en el grupo de estados en donde prevalece el control de las instituciones.

«Esa es una realidad que en México tenemos que ver como sociedad y ahí también es donde nosotros tenemos que cambiar nuestro futuro en 2027, no hay que olvidar que tenemos elecciones federales de diputaciones y otros cargos, entonces hay que ponernos a pensar y analizar qué perfiles vienen para ocupar esos puestos y que no tengan ningún tipo de injerencia del crimen organizado en sus campañas políticas», expuso el dirigente.

«Hay que ver que estos aspirantes, sea cual fuere el cargo que buscan, sean totalmente autónomos y que vean por el bien de México, no que vean por algún tipo de interés económico en particular, sino por el bienestar de México», puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)